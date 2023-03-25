Юрий Староватых сравнил Волгоград с «барышней со спущенными чулками»

Чиновники должны ходить на работу пешком, считает почетный гражданин города-героя. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во время отчета мэра Волгограда Владимира Марченко об итогах работы за 2022 год, который прошел накануне в ГДЮЦе, главным событием вечера стало искрометное выступление экс-председателя горисполкома Юрия Староватых. Волгоградцев почетный гражданин города-героя назвал непатриотичными и не ценящими свою малую Родину, а еще законченными пессимистами, которым пора прекращать нытье. Рекомендовал всем учить китайский язык. Город-герой же сравнил с «барышней со спущенными чулками».

«Такого извечного нытья, как среди волгоградцев, не встретишь нигде»

«Мир просто сошел с ума», - начал свою речь Юрий Староватых и прошелся по глобальной политике. Затем перешел к волгоградской повестке. Отчет Марченко по его мнению, «вызывает оптимизм», работа властями «выполнена на хорошем уровне». Бывший градоначальник не раз упрекнул горожан в пессимизме. Как пример привел реконструкцию Аллею Героев зимой.

«Вести разговор о том, что 300 миллионов выброшены на ветер, - это неправильно. Там выброшены на ветер…», - тут почетный гражданин и строитель замялся и передумал называть сумму.

«Некоторые горожане считают социальной патологией сам акт устойчивого пессимизма земляков по отношению к малой родине. Абсолютно точно. Что бы мы ни делали, все у нас находит критику. Такого извечного нытья, как среди волгоградцев, не встретишь нигде», - заявил Юрий Староватых.

Волгоградцам, которые «не ценят и не любят свой город» экс-председатель горисполкома предложил «закончить нытье». Затем старожил поддержал инициативу депутата облдумы Руслана Шарифова дать волгоградской школе имя Мао Цзэдуна и посоветовал всем начать учить китайский:

«Надо изучать китайский язык. Нам некуда деваться».

Чиновники должны ходить на работу пешком

«На одном из последних отчетов в музкомедии я сравнил город с барышней со спущенными чулками. Это было справедливо. Был он запущен. Все эти временщики, которые приходили на посты руководителей и даже губернаторов – Боженов, Бровко, они не чувствовали себя ответственными за благоденствие нашего города, нашего народа. Теперь я хочу сказать, мы чулки-то подтянули. Но бывают на чулках завязки, они остались. И нам надо теперь с этим уже бороться», - сказал в своей пламенной речи, вызвавшей бурную реакцию в зале, экс-председатель горисполкома.

А виноваты в этом, по его мнению, главы районов, которые не наладили контакт с народом. Этим чиновникам Юрий Староватых предложил ходить на работу пешком, как простым смертным:

«В понедельник машины им не выделять. Они должны прийти пешком на работу из дома… Пусть сейчас пойдет на остановку Валерия Александровна (дважды глава Центрального района Волгограда Валерия Кроман – прим. ред.). 20 точно замечаний коммунальным службам сделает».