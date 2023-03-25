«Чудес не бывает»: о чем говорил на первом отчете глава Волгограда Владимир Марченко

Марченко впервые отчитался о работе на посту мэра. Фото: облдума

В ГДЮЦе Волгограда 24 марта прошел отчет главы Волгограда Владимира Марченко об итогах работы городской администрации за 2022 год. Рассказал мэр и о планах на 2023-й. Цифры для большинства приглашенных избранных оказались скучны, а вот искрометное выступление по итогам отчета почетного гражданина города-героя, экс-председателя Волгоградского горисполкома Юрия Староватых оказалось зажигательным и после широко обсуждалось.

В зале собрались избранные – широкому кругу о предстоящем отчете предпочли не сообщать. Так что на почетных местах оказались силовики, чиновники, депутаты государственной, областной и гордумы, общественники.

О чем говорил в отчете о работе за 2022 год мэр Волгограда Владимир Марченко

- За год отремонтировали более 80 дорог протяженностью свыше 65 км и более 40 км тротуаров. Вдоль тех дорог, которые будут ремонтировать впредь, также будут делать пешеходные дорожки.

- В городе строятся новые школы, садики, открываются новые ясельные группы, в двух районах малышей берут в сад с 2-х месяцев.

- 1146 человек переехали за год из аварийного жилья в новые квартиры, в 2023-м переселенцев будет больше - 2762.

- В городе благоустраивают общественные пространства, ремонтируют военные памятники – до 2024 года обновят 66 мемориалов, обновляют общественный транспорт, работают с молодежью.

- Бюджет города вырос за счет инфраструктурных кредитов. Власти думают о том, как их будут отдавать.

- В отдаленные поселки Советского района проведут освещение, работают власти и над их водоснабжением.

- Волгоград планирует стать большим логистическим хабом. Строится комплекс Wildberries, в планах - СберЛогистика.

- Каждый год машин в городе становится больше примерно на 10 тысяч. Чудес не бывает, чтобы избавиться от пробок, нужно строить развязки. Красноармейскому из-за ремонта двух путепроводов придется терпеть заторы ближайшие пару лет. Полегче станет, когда сдадут часть обхода Волгограда.

На вопрос общественника Сергея Островского, когда у волгоградцев будет прямая связь с чиновниками администрации города и районов, например, в формате инцидент-чата, Марченко ответил:

- Диалог обязательно должен быть. На самом деле есть и диалог, есть и критика. Я очень часто читаю какие-то информационные каналы, смотрю. Мои заместители подтвердят, очень часто реагируем оттуда. Это действительно помощь, где-то глаз замылился, где-то не доехали, где-то думаем отложить на следующий этап. Я думаю, здесь никаких проблем - наладить эту связь.