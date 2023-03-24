Жильцы разрушенного дома в Волгограде 10 лет бьются с чиновниками за внеочередное расселение

Дом рушится и пустует больше 10 лет, жильцы маются по съемным квартирам. Фото предоставлено жильцами.

Жители дома №27а в поселке Кирпичного завода №8 Советского района одиннадцатый год бьются с чиновниками Волгограда за свое жилье. Дом разрушился еще в 2012-м из-за коммунальной аварии, его опечатали, жильцов эвакуировали, но новые квартиры обитатели аварийного и подлежащего сносу общежития до сих пор так и не получили. В декабре 2022-го суд признал незаконным бездействие администрации Волгограда, а также обязал в течение месяца вне очереди расселить вынужденных снимать квартиры горожан. Но воз и ныне там. Волгоградцы снова изводят килограммы бумаги на жалобы в прокуратуру, следственный комитет и иски в суды.

Десять лет мытарств

Многострадальный дом построил в 1931 году сталинградский кирпичный завод. Изначально здание было одноэтажным. Во время войны его разбомбили, в 1945-м восстановили, в 1957-м полностью реконструировали. Так на старом довоенном фундаменте появилась двухэтажка. Более полувека в здании работал детский садик, но 90-е годы он закрылся и дом превратили в общежитие. Для этого сделали перепланировку, правда, незаконно и кое-как. После банкротства АОЗТ «Керамик» дом отошел муниципалитету. Как его приняли на баланс с такими нарушениями и без технической документации – большой вопрос.

В 2009 году стены общаги пошли трещинами. Еще тогда Госжилнадзор выдал чиновникам предписание - дом явно был непригоден для проживания. Но аварийным его признавать не стали. В 2012-м году после коммунальной аварии ветхое здание буквально развалилось. Рвануло отопление в подвале, грунт подмыло, дом повело, стены частично обрушились, на первом этаже пол под уклоном в 45 градусов. Здание опечатали, с тех пор оно пустует. Как показала техэкспертиза, после незаконной перепланировки возникла угроза обрушения во всех местах, где возведены перегородки. Так и начались мытарства жильцов.

- Людей эвакуировали, нас временно разместили в детском саду, слава богу, жертв не было. Сказали, что маневренного фонда нет. Просили временно пожить у родственников или снять жилье, - рассказала сайту volgograd.kp.ru одна из собственников дома Елена Карпенко. - Я уже 11-й год снимаю квартиру. Только недавно узнала, что если бы тогда нам дали официальный документ, все это время аренду компенсировала бы администрация.

Вещи и мебель жильцов так и остались в пустующем доме. Внутри было настолько опасно, что вывезти их не разрешили. Несмотря на это, там все давно разворовали, даже батареи срезали на металл. При этом чиновники решили, что этот дом пригоден (!) для проживания. Аварийным и подлежащим сносу его официально признали только спустя несколько лет. Часть соседей в итоге получили временное жилье, остальные так и платят за аренду квартир и продолжают стучаться во все инстанции и ходить по судам в надежде как можно скорее отметить новоселье.

Стены внутри рушатся, пол под углом 45 градусов. Но это не помешало чиновникам 7 лет считать его пригодным для проживания. Фото предоставлено жильцами.

Сколько по судам ни ходи, толка не будет?

Сначала расселить жителей 20 комнат бывшего общежития обещали до 2021 года, но когда приняли новую программу переселения, адрес этот из документа вдруг исчез. Лишь после вмешательства прокуратуры его все же вернули в перечень. Срок расселения поставили конец 2023 года.

- Год и 9 месяцев мы судились, была волокита. Дело из гражданского каким-то образом перевели в административное, - рассказывают жильцы.

В 2022-м несколько соседей дошли до Судебной коллегии по административным делам Волгоградского облсуда. Апелляционная инстанция признала бездействие чиновников незаконным, постановила дом расселить вне очереди в течение 30 дней. И - тишина, и снова пошла переписка с мэрией и прокуратурой, следственным комитетом.

- Администрации дали месяц на то, чтобы все подготовить и составить с нами договоры до 3 января 2023 года. Но они наплевали на решение суда, - в сердцах продолжает Елена Карпенко.

Прокуратура советует волгоградцам для принудительного исполнения решения суда обратиться к судебным приставам и сообщает, что других законных методов воздействия на чиновников нет. Одна из жильцов, Светлана Данилова, так и сделала. В ответ в ФССП заявили, что исполнительное производство закрыто в связи с исполнением. Кто и что для этого сделал, никто так и не понял. Квартир-то так и нет. Следственный комитет проводит полную проверку по все фактам. Мэрия же заявляет, что уже сделала все, чтобы решить проблему.

- Проведены электронные аукционы на приобретение жилых помещений, по результатам которых заключены муниципальные контракты. Срок передачи жилых помещений от застройщиков – декабрь 2023 года, - сообщает жильцам правовое управление аппарата главы Волгограда.

Получается, сколько ни бейся, стену бюрократии и волокиты не прошибешь. Расселить давно пустующий аварийный дом так и планируют лишь спустя 11 лет. Но Елена Карпенко и ее соседи продолжают свой неравный бой. 25 апреля состоится очередной суд, жильцы выставили неустойку администрации за неисполнение решения. Подали иск и о бездействии прокуратуры.

- Все эти годы я живу на съемной квартире. Эта уже третья и хозяева ее продают. А мне куда деваться? - возмущается волгоградка. – Получается, мне нужно куда-то опять переехать. Живу на коробках и думаю, может мне все это барахло перевезти к администрации?

«Комсомолка» продолжит следить за этой историей.