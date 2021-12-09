В Волгограде не расселяют аварийный дом, который разрушен уже 9 лет

В таком состоянии разрушенное общежитие стоит уже десятый год. Фото предоставлено жильцами.

Уже девять лет жители дома №27а в поселке Кирпичного завода №8 Советского района Волгограда бьются с чиновниками за свои квадратные метры. После коммунальной аварии 2012 года дом разрушился, его опечатали, жильцов эвакуировали. С тех пор волгоградцы живут на съемных квартирах, и ждут расселения аварийного общежития, которое чиновники считают пригодным для проживания.

- Они обязаны были нас расселить. Когда у нас случилась авария в ноябре 2012 года – прорвало стояк отопления в подвале, просел грунт, дом повело, обрушились стены в доме между коридором и жилыми комнатами, начали прогибаться межэтажные перекрытия. В таком состоянии строение находится до сих пор. Дом пустует уже 9 лет, первый этаж опечатан. Жильцов тогда срочно эвакуировали. Внутри стоят вещи – люди даже не смогли их вывезти, в здание не пускали, находиться там опасно, - делится с «КП-Волгоград» одна из собственников многострадального дома Елена Карпенко.

По словам жильцов, история здания началась 90 лет назад. В 1931 году Кирпичный завод Сталинграда построил для сотрудников детский сад №22. Во время войны его разбомбили, а в 1945 году одноэтажное здание было восстановлено и продолжило служить как детский сад. В 1957 его полностью реконструировали, оно стало двухэтажным, но фундамент остался старый, довоенный.

В кризисные 90-е годы садик закрылся, а дом превратился в общежитие. Для этого его перестроили внутри - у собственников есть подтверждающие этот факт техпаспорта 1977 и 2003 года. Но перепланировку сделали незаконно, без необходимых разрешений, без учета градостроительных и строительных норм и правил. Когда последний владелец здания АОЗТ «Керамик» обанкротился, двухэтажку передали муниципалитету. Чиновники не предприняли ничего, чтобы удостовериться в безопасности и пригодности общежития для проживания, и в 2005 году узаконили право собственности. В 2009 году дом пошел трещинами.

- В 2009 году Госжилнадзор выявил множество нарушений, выдали предписание чиновникам до 20 января 2010 года принять решение о непригодности дома для проживания людей, но они это проигнорировали, - продолжают жители свой рассказ.

Если бы тогда дом признали аварийным, то жильцов бы уже давно расселили. После аварии 2012 года, когда дом буквально развалился, провели техническую экспертизу. Было установлено, что строение с момента перепланировки не отвечало требованиям безопасности, угроза обрушения была во всех местах, где возведены перегородки.

- Людей эвакуировали, нас временно разместили в детском саду, слава богу, жертв не было. Сказали, что маневренного фонда нет. Просили временно пожить у родственников или снять жилье, - рассказывает Елена Карпенко. – Я уже десятый год снимаю квартиру. Только в этом году я узнала, что если бы тогда нам дали официальный документ, все это время аренду компенсировала бы администрация.

Тот маневренный фонд, который предлагали людям, просто непригоден для жизни. Давали такую же разруху, например, в поселке Майский, куда можно добраться на автобусе только дважды в сутки. Волгоградцы от таких вариантов отказывались, ведь им нужно было ездить на работу, водить детей в школу, детсад. Хотя часть соседей все же получили временное жилье через 5 - 8 лет после аварии.

В 2012 году дом признали дом пригодным для проживания и требующим капитального ремонта. В 2014 году после штрафа за очередное неисполненное предписание Госжилнадзора формулировку поменяли: дом стал аварийным и подлежащим реконструкции. Но здание так и осталось опечатано, а жильцы продолжали снимать квартиры. И, наконец, в 2019 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В общежитии было 20 комнат, большинство из них оказалось приватизировано. Расселять жильцов сначала собирались до 2021 года. Но потом вдруг оказалось, что в списках аварийных домов в новой программе «Жилище 2019-2025 годы» этот адрес не значится. После вмешательства прокуратуры, дом в перечень все же внесли со сроком расселения до конца 2023 года.

Десятый год жители дома №27а в поселке Кирпичного завода №8 добиваются внеочередного расселения и постоянно сталкиваются с волокитой. Уже полгода идет суд с чиновниками, которые, несмотря на многочисленные неисполненные предписания надзорных органов, считают, что все делают согласно законодательству и без нарушений. 9 декабря в Советском райсуде начнется повторное рассмотрение дела.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Волгограда:

«Дом №27а на территории поселка Кирпичного завода 8 признан аварийным и включен в региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого до 1 сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 9800 человек. До окончания процедуры переселения гражданам предложено разместиться в помещениях маневренного фонда. Две семьи, давшие согласие на переселение, уже разместились в помещениях маневренного фонда, еще одной согласившейся семье предложено помещение для переселения. Остальные жильцы дома предложением разместиться во временном жилье не воспользовались.

Что касается компенсаций арендной платы гражданам, арендующим жилье в частном порядке, то согласно действующим правовым нормам, она включается в сумму выкупного платежа за аварийное жилье».