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Общество6 декабря 2022 13:43

В форме буквы Z, из картона и пластика: в Волгограде открылся «Парад елок» в Горьковке

Смотрите фоторепортаж с конкурса необычных елочек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Наибольшее внимание привлекает елка в форме буквы Z.

Наибольшее внимание привлекает елка в форме буквы Z.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской областной библиотеке Горького стартовал «Парад ёлок» уходящего 2022 года. Изготовленные или украшенные сотрудниками елочки выставили в холле на первом этаже. Что ни экземпляр, то оригинальный. Наибольшее внимание привлекает елка в форме буквы Z. Здесь же деревца в виде треугольника и конуса, из картона, пуговиц, шишек и мишуры, на них - самые разные украшения, которые можно сделать своими руками. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с новогоднего «Парада елок».

Сотрудники Горьковки в очередной раз устроили сюрприз для своих читателей. Волгоградцы могут почерпнуть здесь идеи для новогоднего украшения своего дома и проголосовать за понравившуюся елку до 25 декабря. Ведь «Парад елок» - это конкурс новогодних творческих работ сотрудников ВОУНБ имени Максима Горького.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке.

Парад елок 2022 в Горьковке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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