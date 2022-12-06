В форме буквы Z, из картона и пластика: в Волгограде открылся «Парад елок» в Горьковке

Наибольшее внимание привлекает елка в форме буквы Z. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской областной библиотеке Горького стартовал «Парад ёлок» уходящего 2022 года. Изготовленные или украшенные сотрудниками елочки выставили в холле на первом этаже. Что ни экземпляр, то оригинальный. Наибольшее внимание привлекает елка в форме буквы Z. Здесь же деревца в виде треугольника и конуса, из картона, пуговиц, шишек и мишуры, на них - самые разные украшения, которые можно сделать своими руками. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с новогоднего «Парада елок».

Сотрудники Горьковки в очередной раз устроили сюрприз для своих читателей. Волгоградцы могут почерпнуть здесь идеи для новогоднего украшения своего дома и проголосовать за понравившуюся елку до 25 декабря. Ведь «Парад елок» - это конкурс новогодних творческих работ сотрудников ВОУНБ имени Максима Горького.

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад елок 2022 в Горьковке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ