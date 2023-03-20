Вместе с губернатором боролся с коррупцией: генерал СКР Музраев в последнем слове в суде заявил об абсолютной невиновности

Музраев сказал последнее слово. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

20 марта в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание, на котором экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев сказал свое последнее слово. После этого генерал следкома будет ждать оглашения приговора по громкому процессу о теракте, который длится около четырех лет.

- В апреле 2014 года после первой рабочей встречи Андрей Бочаров обратился ко мне с просьбой посмотреть находящиеся в полиции материалы проверки по Центральному рынку и высказать свое мнение. В мои задачи входило установление допущенных при заключении договоров аренды рынка нарушений и привлечению к ответственности лиц, заключивших на «кабальных» для муниципалитета условиях. В мае после изучения материалов я проинформировал Бочарова о незаконности принятого сотрудниками полиции решения об отказе в возбуждении уголовного дела, - заявил Музраев. - В последнем слове хотел обратить внимание на ряд существенных моментов, доказывающих мою абсолютную невиновность. С первых дней пребывания в регионе Бочарова мы с ним проводили рабочие встречи, на которых при участии пресс-службы администрации области доводили сведения до жителей о конкретных результатах по наведению порядка в регионе по борьбе с коррупцией на примерах резонансных уголовных дел, расследуемых СК.

Напомним, за организацию поджога дома губернатора региона Музраеву светит 20 лет тюрьмы, а его сообщнику бизнесмену Владимиру Зубкову – 15 лет. Криминальный авторитет также заявил о своей непричастности к теракту.

- У меня не было никаких интересов на этом рынке. Поджигатели прямо сказали – никто не должен был пострадать. Вопреки версиям обвинения, я с Ремезовым не общался, - уточнил Зубков.

Напомним, камнем преткновения между обвиняемыми стал Центральный рынок, который много лет «держал» бизнесмен Евгений Ремезов. Когда глава региона отдал рынок в муниципальную собственность, криминальный авторитет решил отомстить – нанял головорезов и приказал сжечь дом высокопоставленного чиновника. Однако, когда его поймали, он заявил, что его в свою очередь наняли Музраев и Зубков. Отметим, что Ремезову и его наемникам уже дали сроки, а организаторам вот-вот огласят приговоры.

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