В январе в Волгоградской области умерло на 1491 человека больше, чем родилось

Волгоградская область продолжает терять жителей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В январе 2023 года в Волгоградской области умерло на 1491 человека больше, чем родилось. При этом рождаемость выросла на 2,6% по сравнению с первым месяцем 2022-го, а смертность снизилась сразу на 11,2%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата о естественном движении населения.

В январе этого года в Волгограде и области на свет появились 1476 малышей. Новорожденных было на 37 больше, чем в тот период прошлого года. Похоронили за месяц в регионе 2967 человек – на 375 меньше, чем в 2022-м. К сожалению, выросла в регионе младенческая смертность. Скончались сразу 13 малышей в возрасте до одного года. Годом ранее таких трагедий в волгоградских семьях было всего 9. Прирост составил 44,4%. Регион потерял 1491 человека. При этом годом ранее в январе естественная убыль населения составила 1903 человека, в ковидном 2021-м смертей было еще больше.

Тем временем, у волгоградцев продолжается свадебный бум. Правда, цифры не такие большие, как в декабре 2022 года, когда число браков выросло в 1,5 раза к декабрю 2021-го и отношения оформили сразу 1249 семей. В первый месяц 2023-го под венец отправились 675 пар. Прирост составил 12,1%. Но разводиться тоже стали чаще. Распались за месяц 852 ячейки общества – это на 48% больше, чем годом ранее и на одну семью больше, чем в декабре.

Увы не спасают Волгоградскую область от демографического кризиса больше и мигранты. Покидают региона куда чаще, чем переезжают сюда жить. В прошлом году отток населения составил 6415 человек. Это самые большие в ЮФО потери.

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