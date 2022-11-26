Галине Меньшиковой из Волгоградской области присвоено звание «Мать-героиня»

В семье 11 детей и 15 внуков. Фото: АВО

В Волгоградской области появилась своя «Мать-героиня». Президент Владимир Путин присвоил это высокое звание семи женщинам, в их числе и жительница поселка Комсомольский Новониколаевского района Галина Меньшикова. Губернатор Андрей Бочаров поздравил многодетную маму по телефону, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Галина и Андрей Меньшиковы вместе уже 33 года. Мать-героиня работает на почте, на досуге вяжет пуховые платки, ее супруг - техник-электрик. Вместе они воспитали 11 детей. Восемь старших уже получили образование и профессию, двое – студенты, младший сын еще учится в школе. Радуют бабушку с дедушкой уже и 15 внуков. Семья держит большое хозяйство. На подворье - мелкий и крупный рогатый скот, птица. Супруги справляются со всем сообща.

В 2010 году Галина Николаевна получила от региона почетный знак «Материнская слава», в 2013-м - орден «Родительская слава», а теперь удостоена и самой высокой материнской награды страны.