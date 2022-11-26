В Волгограде музей Машкова приглашает в мир котиков: фото

Главная тема выставки - мир кошек во всем его многообразии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова в Волгограде открылась интересная выставка - «Котофея». В экспозиции десятки самых разных милых котиков – работы известного волгоградского художника Татьяны Ковешниковой. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж из выставочного зала.

Главная тема выставки - мир кошек во всем его многообразии. А на сотне полотен – самые разные котики в самых ярких красках, несущие позитив и ощущение праздника. В экспозиции - графика, живопись, а также холодный батик, авторская кукла и войлочные украшения в хорошо узнаваемом стиле. Слово «Котофея» придумано самой Татьяной Ковешниковой, на выставке под этим названием представлена наиболее полная презентация работ художника за четверть века. Выставка на Чуйкова, 37 продлится до 25 декабря 2022 года.

Татьяна Ковешникова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фоторепортаж с выставки волгоградского художника Татьяны Ковешниковой «Котофея» Фото: Геннадий БИСЕНОВ