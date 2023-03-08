В Волгограде Андрей Еркин ушел с должности директора парка «Раздолье»

Андрей Еркин (слева) будет руководить только ЦПКиО Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде стало известно, что директор парка «Раздолье» в пойме реки Царица Андрей Еркин покинул свою должность. Он сосредоточится только на работе в ЦПКиО, где также является руководителем. Информацию об увольнении из «Раздолья» Андрей Еркин подтвердил корреспонденту сайта volgograd.kp.ru.

- Я написал заявление об уходе еще 28 февраля. Это связано с решением акционеров направить силы на решение приоритетных задач, которые стоят перед Центральным парком культуры и отдыха, и реализацию ряда проектов. Очень много задач поставлено на этот и последующие годы. Среди них - между ЦПКиО рокадной дорогой планируется строительство бассейна с видом на Волгу, - рассказал Андрей Еркин.

В ближайшее время будет назначен новый директор парка «Раздолье». Андрей Еркин отметил, что с ним будет налажен партнерский контакт.

- Как показывает тенденция развития парков в регионах, идет вектор в сторону информационного и событийного объединения. Связь с новым директором «Раздолья» будет тесная. В ближайшее время он будет выбран, и я ему передам дела, - добавил директор ЦПКиО.

Андрей Еркин на протяжении многих лет был директором «Раздолья». В 2021 его назначили генеральным директором ООО «Парк», компании отдали в концессию ЦПКиО на 40 лет. Так что Андрей Еркин одновременно стал руководителем двух парков Волгограда.