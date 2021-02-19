У многострадального Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде сменился директор. С этого момента решать проблемы ЦПКиО будет Андрей Еркин. Он стал новым гендиректором в ООО «Парк» - компания, которой отдали эту зону отдыха в концессию на 40 лет. Объект очень проблемный, поэтому еще вопрос, поздравлять с таким назначением или сочувствовать. Но у Еркина большие планы – нужно наладить отношения с администрацией, исправить то, что последний подрядчик сделал плохо, и выполнить все то, что обещали в концессионном соглашении.Прежде этой компанией руководил Петр Пигалев. Но за пять лет частно-муниципального контракта парк «изюминкой» города, как обещали, так и не стал.- Уже сейчас займемся уборкой, чтобы до конца февраля вывезти с территории весь строительный мусор, ненужные стройматериалы и предметы, - рассказывает новый директор. – В марте, как только будет стабильная погода, продолжим укладывать брусчатку там, где это еще не сделано. В марте же будем работать с местными питомниками, чтобы продолжить озеленение. Вопросами закупки растений займемся уже сейчас.В парке засохло немало деревьев и кустарников, посаженных в последние пару лет. В ООО «Парк» говорят, что это вина подрядчика. И теперь через суд будут добиваться замены погибших деревьев. А новые деревья хотят закупать у местных производителей. Те, которые лучше приживаются в нашей местности.- Озеленение начнем в первую очередь там, где больше ходят люди, потом постепенно и в остальной части парка, - объясняют в дирекции парка.С марта в ЦПКиО должна вернуться жизнь – в планах провести здесь Масленицу, подготовить к сезону все аттракционы, провести их техническое освидетельствование. К лету здесь появится также зона водных аттракционов. А еще тут планируют сделать искусственный каньон с привлечением итальянского опыта.Состоится ли в этом году ParkSeason Fest, вопрос не к ЦПКиО, а к организаторам фестиваля (большой концерт в парке с участием Мумий Тролля, группы \\"Сплин\\" и ряда других российских и западных исполнителей из-за пандемии перенесли на 2021 год).- Конечно, это важный вопрос, говорит Андрей Еркин. – На днях будем созваниваться с организаторами, и в случае, если мероприятие планируется, конечно, будет готовить парк к фестивалю в первую очередь.Напомним, с ООО «Парк» было связано много скандалов и судебных разбирательств, потому что отставание от сроков власти фиксировали постоянно, во время каждой инспекции в парк в 2108, 2019 и 2020 году.Кстати, новый директор ЦПКиО уже знаком волгоградцам. Андрей Еркин так же продолжит руководить парком «Раздолье» в пойме-реки Царицы.