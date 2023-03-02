Крупный пожар с бензовозом в Волжском сняли на видео

Кадр с видео t.me/road_help_v

В городе Волжский Волгоградской области 2 марта 2023 года произошел крупный пожар. Столб дыма поднялся высоко в небо и был виден почти из любой точки города спутника. Пожар в промзоне сняли на видео.

Сообщение о возгорании диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 11.09. В новой части города разлилось топливо из автоцистерны, после чего случился пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся и на другие автомобили на дороге.

Из-за ЧП возникли затруднения на проезжей части в промзоне. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, у водителей могут возникнуть трудности при передвижении по улице Промышленной от улицы 87-Гвардейская до Оломоуцкой.

- Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения, - предупредили в Главке МВД.

В спасательном ведомстве отметили, что в 11.35 огонь был ликвидирован. Пожар произошел из-за бензовоза. Госавтоинспекция выяснила, что водитель автомобиля «ГАЗ» (цистерна) во время движения по улице Промышленной совершил касательное столкновение с грузовой автомашиной «Ивеко». От удара повредились сливные краны цистерны «ГАЗа».

- В результате ДТП пострадавших нет, повреждения лакокрасочного покрытия получил проезжавший автомобиль «Киа», - уточнили в полиции.