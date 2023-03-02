Под Волгоградом загоревшийся бензовоз зацепил пламенем проезжающие автомобили

Волжане были шокированы таким пожаром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волжского Волгоградской области стали свидетелями страшного зрелища утром, 2 марта. По улице Пушкина встал огромный черный столб дыма, который волжане начали активно обсуждать в соцсетях. Причина пожара – по трассе ехала машина бензовоза, из начала литься солярка, возникло возгорание. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации города Волжского.

- Две бригады тушат, пострадавших нет, - заявили в мэрии города-спутника.

В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области также подтвердили, что возгорание на площади 50 квадратных метров произошло в результате разлива топлива из автоцистерны . Пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательный отряд МЧС ликвидировали горение в 11.35. Причина пожара устанавливается.