На обходе Волгограда завершена надвижка пролетов моста через ВДСК

Правую часть моста через ВДСК собрали на обходе Волгограда. Фото: АВО Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Правая половина моста через Волго-Донской судоходный канал на строящемся обходе Волгограда обрела законченный вид. В Светлоярском районе 2 марта 2023 года в присутствии губернатора Андрея Бочарова завершили надвижку пролетов над руслом ВДСК. Глава региона обсудил ход работ на объекте с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Надвижка - сложный технологический процесс и серьезный экзамен для всех строителей. И сегодня вы его сдали: по всем показателям с высокой точностью попали миллиметр в миллиметр», - поздравил строителей губернатор.

Строители отметили завершение сложного этапа с шампанским. Фото: АВО

Движение по мосту откроют через год

Длина моста через ВДСК вместе с эстакадой более 1300 метров. Надвижку пролетов масштабного сооружения провели в три этапа. Начали в декабре 2022-го, тогда собрали 13 из 23 блоков. Затем состыковали с ними еще 6 блоков. В этом году правая половина моста надвинута полностью. В течение двух недель строители монтировали четыре последних блока и соединяли их меж собой.

«В нынешнем году мы приступим к формированию непосредственно проезжей части правой половины моста - это будущие две полосы движения. Что касается левой части сооружения, то к надвижке пролета мы планируем приступить с 1 августа 2023 года», - рассказал Юрий Сорокин.

Уже через год на этом участке обхода Волгограда планируют запустить движение транспорта. Пока идет строительство моста и трассы, власти уже думают о придорожном сервисе. А 2 марта завершение очередного этапа строители отметили с шампанским.

Южный этап обхода Волгограда готов на 60%. Фото: АВО

Два этапа обхода Волгограда наполовину готовы

На сегодня южная часть обхода Волгограда готова в целом на 60%. Она соединит астраханское и элистинское направление трассы Р-22 «Каспий» с дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск. Второй этап - от московской трассы до ростовской – готов на 42%. Есть документация и на третий этап - 33 километра четырехполосной трассы с двумя разноуровневыми развязками и съездами на дороги Новый Рогачик – Волгоград и Волгоград – Дачи.