Четыре района Волгограда оставят без света 16 ноября

Электричества на юге города не будет весь день. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду в Волгограде продолжатся плановые и профилактические работы на электросетях. Для этого энергетики отключат электричество 16 ноября 2022 года в трех районах Волгограда - в Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском. Если в центре блэкаут будет локальным и непродолжительным, то в Кировском – масштабным и на весь день, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Центральном районе Волгограда свет отключат на несколько часов – с 13.30 до 17.00. Затронет локальный блэкаут два дома по адресам: ул. Коммунистическая, 34 и ул. Гагарина, 16.

В Ворошиловском районе с 9 до 17 часов в среду обесточат дома на пяти улицах по адресам: ул. Елабужская, №27, 27/1, 29/1, 29, 31/1, 31, 35, 37, 43, 36-42, 42/2, 46, 46а, 48б, ул. Ельшанская, №82, 82а, ул. Котлубанская, №71а, 71-77, 72а, 74-80, ул. Ленкоранская, №41, 43, 43а, 45, 46, 48, ул. Ставропольская, №31, 31а, 33д. 33а, 33б, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47.

В Советском районе отключения электричества будут довольно масштабными. Обесточат 16 ноября 2022 с 9.00 до 17.00 дома на десяти улицах: ул. Бадальяна, №7, 3; ул. Журавлинская, №1-13, 3а, 5/1, 5/2, 7/1, 9/1, 9/2, 2-14, 8/1, ул. Климчука, №6, 7, 23, ул. Леонова, №5, 14, ул. Надежды, №1-29, 17/2, 17/1, 30, 8-12, ул. Рыкова, №28, 29, 30, ул. Светлая, №1, 4, 7, 8, 9, 18-22, 15-23, ул. Семушкина, №1-11, 3/1, 2-10, ул. Стрельникова, №2-14, 1-27, Терешковой - №7, 11 и 13.

В Кировском районе среди коммунальных страдальцев окажутся жители десятков улиц частного сектора. Отключения продлятся весь день – с 9.00 до 17.00. Обесточат дома по адресам: ул. Абганеровская, №47-103, 50-110, 82а, 110б, 114-126, ул. Еловая, №32-36/2, 38-44, ул. Каменная, №1-17, 2-14, ул. Камышанская №1-3/2, 2-8, ул. Кизиловая, №35-71а, 85-87, 42-46, ул. Кленовая, №30-30а, 31-39, 32-40, 43-59, 48-82, ул. Красных Партизан, №27а-49, 65-109, 66, 51-63, 30-64, детсад №368, ул. Майская, №97-145, 86-146, ул. Мингечаурская, №35-51, 26-32, ул. Пилотская, 13, ул. Покровского, №1-45, 2-36, ул. Покровского 1-й проезд, №1-7, 4, ул. Покровского 2-й проезд, №5-7, 4-6, ул. Покровского 3-й проезд, №3-7, 2-8, ул. Покровского 4-й проезд, №3-7, 4-6, ул. Покровского 5-й проезд, №3-7, 4-8, ул. Покровского 6-й проезд, №3-5, 4-6, ул. Покровского 7-й проезд, №3-5, 4-6, ул. Покровского 8-й проезд, №3-7, 4-6, ул. Ртищевская, №1-45, 2-24, ул. Североморская, №1а-19, 2-12, 3а, 5а, ул. Строительная, №1-9, 9а-41, 2-68, ул. Тростниковая, №34-72. Также в списке десяток переулков: пер. Воткинский, №2-4, 1-9а, пер. Гжатский, №1-5а, пер. Даниловский, №1-9, 2-10, пер. Дашавский, №1-19, 4-22, пер. Железный, №1а-5, 6-14а, 7а-15, 14-40, пер. Мраморный, №17-45, 20-42, пер. Майский-II, №3, пер. Октябрьский, №2-10, 1-11, пер. Псковский, №13-31а, 6-14, 2, пер. Советский, 4-34.