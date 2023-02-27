Власти Волгоградской области опровергли сообщения СМИ о повышении тарифов ЖКХ с 1 марта

Тарифы уже повысили дважды за год и пока менять не будут. Фото: Тимур ХАНОВ.

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области опроверг распространенную СМИ информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 марта 2023 года. С этой даты в регионе и по всей стране изменятся правила определения нормативов потребления коммунальных услуг. Но сами тарифы останутся неизменными до июля 2024 года, сообщил сайту volgograd.kp.ru первый зампред комитета тарифного регулирования региона Алексей Раух.

«В текущем году тарифы остаются прежними и меняться не будут. Тарифные решения, принятые по всей стране в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053, вступили в силу с 1 декабря 2022 года и будут действовать до 1 июля 2024 года», - подчеркивает Алексей Раух.

Напомним, тарифы на коммуналку в Волгограде и области, а также по всей стране, в 2022 году повышали дважды – с 1 июля и с 1 декабря. Последнее повышение сильно ударило по карману – газ, вода, тепло, электроэнергия подорожали на 9%, еще больше подстегнув и без того немалую инфляцию.

А вот с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Пересчитают нормативы по методу аналогов, только если будет достаточный объем выборки. При этом данные для расчетов возьмут по показаниям установленных в одинаковых зданиях счетчиков. Если же таких данных не будет или их окажется недостаточно (что более, чем вероятно), применят расчетный метод. Станут нормативы больше или меньше, пока никто сказать не может. Ведь их еще по новой методике не считали.