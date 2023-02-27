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Происшествия27 февраля 2023 11:59

Протащили коленями по льду: в Волгограде сняли на видео вцепившуюся в машину голую женщину

В Волгограде голую женщину на багажнике авто протащили коленями по льду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Голая женщина проехала коленями по льду на багажнике машины. Кадр видео.

Голая женщина проехала коленями по льду на багажнике машины. Кадр видео.

В Волгограде по соцсетям расходится видео, на котором абсолютно голая женщина висит, зацепившись пальцами за багажник Renault Logan. Машина едет по дворам, волгоградка падает на колени и истошно орет, свозя кожу в кровь. Женщине требовалась специализированная психиатрическая помощь. Она сама решилась на этот крайне рискованный «эксперимент», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Женщине требовалась специализированная медпомощь и ее действия были самостоятельны. В настоящее время она госпитализирована в спецмедучреждение, - рассказали в полиции.

Происшествие случилось в Красноармейском районе Волгограда, в поселке Верхняя Судоверфь, 24 февраля 2023 года. На видео, которое сняли волгоградцы, мужчина стоит у белого «Логана» и говорит зацепившейся за багажник абсолютно голой даме: «Садись, давай домой». Но женщина кричит и не отходит от машины. Мужчина садится за руль и авто начинает медленно ехать по дворовому проезду рядом с местной школой.

Мужчина уговаривал ее сесть в машину. Кадр видео.

Мужчина уговаривал ее сесть в машину. Кадр видео.

Обнаженная женщина падает на колени, свозя в кровь ноги о лед. Истошно кричит. Но не отцепляется от машины и продолжает волочиться вслед. Через минуту, проехав сотню метров, иномарка останавливается.

Как оказалось, у женщины началось весеннее обострение. И никакого преступления в ее отношении муж не совершал. По информации собственного источника, до этого женщина неделю жила в обнимку с бутылкой горячительного. Мужу это надоело и он решил от нее уйти. Но волгоградка этого не хотела. Она разделась догола, надеясь таким образом решить ситуацию, а супруг в это время от нее сбежал. Догнала она его уже у машины и вцепилась в багажник, не желая отпускать. Закончилось все тем, что мужчина сам вызвал спецкарету и полицию.

ЧППроисшествия: ЧП