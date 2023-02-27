Протащили коленями по льду: в Волгограде сняли на видео вцепившуюся в машину голую женщину

Голая женщина проехала коленями по льду на багажнике машины. Кадр видео.

В Волгограде по соцсетям расходится видео, на котором абсолютно голая женщина висит, зацепившись пальцами за багажник Renault Logan. Машина едет по дворам, волгоградка падает на колени и истошно орет, свозя кожу в кровь. Женщине требовалась специализированная психиатрическая помощь. Она сама решилась на этот крайне рискованный «эксперимент», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Женщине требовалась специализированная медпомощь и ее действия были самостоятельны. В настоящее время она госпитализирована в спецмедучреждение, - рассказали в полиции.

Происшествие случилось в Красноармейском районе Волгограда, в поселке Верхняя Судоверфь, 24 февраля 2023 года. На видео, которое сняли волгоградцы, мужчина стоит у белого «Логана» и говорит зацепившейся за багажник абсолютно голой даме: «Садись, давай домой». Но женщина кричит и не отходит от машины. Мужчина садится за руль и авто начинает медленно ехать по дворовому проезду рядом с местной школой.

Мужчина уговаривал ее сесть в машину. Кадр видео.

Обнаженная женщина падает на колени, свозя в кровь ноги о лед. Истошно кричит. Но не отцепляется от машины и продолжает волочиться вслед. Через минуту, проехав сотню метров, иномарка останавливается.

Как оказалось, у женщины началось весеннее обострение. И никакого преступления в ее отношении муж не совершал. По информации собственного источника, до этого женщина неделю жила в обнимку с бутылкой горячительного. Мужу это надоело и он решил от нее уйти. Но волгоградка этого не хотела. Она разделась догола, надеясь таким образом решить ситуацию, а супруг в это время от нее сбежал. Догнала она его уже у машины и вцепилась в багажник, не желая отпускать. Закончилось все тем, что мужчина сам вызвал спецкарету и полицию.