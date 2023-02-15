За сколько часов должны убрать снег и гололед во дворе, рассказали волгоградцам в ГЖИ

Дорожки должны расчистить от снега и посыпать песком от гололеда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После снегопада и небольшого потепления в Волгограде снова ударил мороз. Тротуары покрылись слоем снега и льда. За нарушение сроков уборки УК грозит ответственность. За сколько часов должны убрать снег и обработать дорожки от гололеда во дворах и на улицах, рассказали волгоградцам в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области.

- Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах с высокой проходимостью не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 часов, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

При этом по нормативам сначала нужно убрать снег, затем при наличии гололеда посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки и сам двор. Если дворник убирает снег лопатой, то тротуары и внутриквартальные проезды он должен вычистить под скребок, то есть полностью. На все про все у управляющих компаний есть три часа. Первоочередные территории должны быть обработаны от гололеда за 1,5 часа.

Если на крыше, козырьках, балконах и других элементах здания образовалась наледь, снежный навес, наросли сосульки, то сбивают их по мере необходимости.

В администрации Волгограда в день снегопада отчитались, что на улицах и во дворах работали сразу 1800 дворников. Где-то на помощь в очистке от снега труженикам с лопатами пришла спецтехника.

- Невыполнение этих работ является нарушением, как правил содержания общего имущества многоквартирного дома, так и лицензионных требований, - предупреждают в ГЖИ.

Если УК не отреагирует на предупреждение и предписание инспекторов, то за скользкий двор ей грозит штраф.