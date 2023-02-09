Аренда квартир в Волгограде за год подорожала на 13,3%

Снимать квартиру стало дороже. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За 2022 года стоимость долгосрочной аренды квартир в России выросла на 25%, в Волгограде снимать жилье стало на 13,3% дороже. В среднем квартира на месяц в областном центре стоит около 17 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли в «Авито Недвижимости», проанализировав рынок аренды, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Снять однокомнатную квартиру в Волгограде можно за 14 тысяч в месяц, «двушку» - за 18 тысяч. Студию или «трешку» можно арендовать за 25 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от качества и состояния жилья, его близости к транспорту и удаленности от центра. На рост стоимости аренды повлияло и двукратное повышение тарифов на коммуналку в 2022 году.

Больше всего с декабря 2022-го по декабрь 2023-го подорожала аренда двухкомнатных квартир – на 20%, трехкомнатных – на 25% и студий – на 28,5%. Обычно самые ходовые «однушки» прибавили в цене за год всего 12%. При этом в январе 2023 года «трешки» снова подорожали на 4,2%, а снять студию стало дешевле на 10%.

Кстати, в Волгограде самые дешевые съемные квартиры в стране, как и в Воронеже, Перми и Челябинске. Дороже всего жилье в Москве – 55 тысяч, и в Подмосковье – 29 тысяч рублей в месяц. При этом аренда квартир в столице за год подешевела на 21,4%. Зато рекордный рост цен наблюдался в соседнем Ростове-на-Дону, где съемное жилье взлетело в цене сразу на 23,5%.

Как менялись цены на аренду жилья за год в Волгограде