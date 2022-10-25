В Волгограде при взрыве на заводе один рабочий погиб, двое получили ранения

На юге города на заводе произошло ЧП. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

25 октября один рабочий погиб и двое получили серьезные ожоги во время пожара с последующим взрывом в цехе по изготовлению батарей на заводе «Форте» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, организована проверка.

По информации регионального МЧС, пожар начался после часа дня – в самый разгар рабочего процесса. Следом рвануло. На место выехали пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

- В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по видеозаписи, сделанной на территории предприятия, помещение цеха серьезно повреждено. Один рабочий получил смертельные травмы и скончался на месте. Еще двух пытаются спасти врачи.

- С места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет. Также в приемный покой больницы № 15 на личном транспорте доставлена женщина 22 лет, оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавших уточняется, - сообщили в пресс-службе облздрава.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Александр Бондаренко.

- По предварительным данным сегодня около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе. В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, - резюмировали в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит, соблюдались ли требования безопасности во время работ.