Волгоградцам рассказали, чем грозит получение желтой квитанции за электроэнергию

Фото: Волгоградэнергосбыт

Если вы получили от «Волгоградэнергосбыта» платежку желтого цвета, значит, на вашем лицевом счете имеется задолженность. Не оплатив её вовремя, вы впоследствии получите ещё и пени. Даже незначительные суммы в таком случае рискуют обрасти существенным долгом. А в зависимости от величины и срока образования задолженности привести к ещё большим проблемам - отключению электроэнергии и даже судебным взысканиям.

Поэтому если получена «желтая» долговая квитанция, для потребителя это первый сигнал, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью: проверить свои счета и историю оплаты.

Пользователям личного кабинета на сайте компании и мобильного приложения сделать это достаточно просто, проверив данные по оплате и состоянию лицевого счета.

Также через сайт или мобильное приложение возможно погасить долг с помощью банковской карты. Для подписчиков электронной квитанции оплата производится без комиссии.

Если вопросы все же остались, необходимо с документами, подтверждающими оплату обратиться в компанию. Сделать это можно, в том числе, и дистанционно – через Контакт-центр компании по телефону (8442)96-07-03. Все документы, необходимые для перерасчета, также можно отправить через личный кабинет или по электронной почте.

«Волгоградэнергосбыт», приобретая электроэнергию на оптовом рынке и оплачивая услуги по ее передаче для всех без исключения потребителей, фактически безвозмездно кредитует злостных должников. Поэтому компания и далее будет пользоваться всеми мерами воздействия на неплательщиков, предоставленными законодательством.