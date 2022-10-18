«Мы оберегаем ее»: солдаты ответили на трогательные письма волгоградской второклассницы

Бойцы пообещали оберегать Дашу. Фото: Лариса Никашина.

Сотни трогательных писем и рисунков отправляют школьники Волгоградской области на фронт. После суровых боев солдаты разворачивают аккуратно сложенные листочки и понимают, за кого они воюют. Одно из таких писем написала 8-летняя Даша Никашина из Ильевской школы Калачевского района. Бойцы поблагодарили девочку за искреннюю поддержку и пообещали оберегать ее и всех детей нашей страны. «КП-Волгоград» узнала подробности этой истории.

Девочка верит, что бойцы вернутся домой живыми и невредимыми. Фото: Лариса Никашина.

ДЕТИ О ВОЙНЕ

Несмотря на юный возраст Даша, как и ее сверстники, осознает происходящее. Поэтому в ее письме столько недетского осознания и сопереживания. Хоть и незнакомым, но родным защитникам Отечества, девочка передала слова поддержки и пожелала вернуться домой живыми и невредимыми. Это было 24 апреля. Конверты отправились на передовую вместе с гуманитарной помощью.

«Здравствуйте, дорогие солдаты! Пишет Вам Даша. Я живу в Волгоградской области. Учусь в 1-ом классе. Я знаю, что вы исполняете свой воинский долг на Украине. Война – это страшно. Надо быть очень храбрыми и сильными, чтобы воевать. Я очень переживаю за вас и горжусь вашим героизмом. По телевизору показывают, как вы оказываете помощь раненным пленным и населению. Это очень благородные поступки. Я желаю вам здоровья и крепкой солдатской дружбы! Возвращайтесь домой живыми! Посылаю вам вместе с посылкой тепло моего сердца».

А спустя некоторое время раздался звонок.

Рисунок очень тронул солдат. Фото: Лариса Никашина.

- Даша оставила свой номер телефона и летом ей позвонили наши защитники, - рассказала бабушка Лариса. – Они поблагодарили ее за письмо, сказали, что для них это очень важно. Это было важно и для внучки. В школе с ребятами они долго и живо обсуждали случившееся. По-взрослому понимали, что их письма – мощная поддержка для солдат.

Уже в сентябре, когда начался учебный год, дети вновь сели за парты и нарисовали рисунки. Свой Даша подписала крупными буквами - «Мир в руках солдата», а еще написала о том, что у каждого должны быть мама и папа, друзья, Родина и мирное небо над головой. Это вновь тронуло бойцов, которые получили Дашино послание.

Рисунки Даши воодушевляют защитников России. Фото: Лариса Никашина.

- Спустя несколько дней замкомандира взвода разведки прислал фотографию с сердечком и сообщение о том, что солдаты оберегают ее. Военные передали всем школьникам привет и пообещали вернуться с победой, - говорит бабушка Лариса.

Вообще Лариса Никашина работает в этой же школе педагогом-организатором.

- Мы проводим глубокую патриотическую работу с нашими детьми. Недавно более пятидесяти школьников делали плакаты, посвящённые Сталинградской битве. Работали очень увлечённо и слажено. Результат превзошёл все ожидания. Ребята прекрасно справились. Одно слово – молодцы! Понимают и чтят подвиг наших дедов, – рассказала Лариса Ивановна.

Дети рисовали плакаты о войне. Фото: Лариса Никашина.

Бабушка и внучка очень дружны. Каждое утро идут вместе в школу и разговаривают на серьезные темы.

- Даша все понимает. Вот мы как-то шли на учебу. Лил дождь. Я ей говорю: «Даша, ты сегодня проснулась в теплой постели, идешь в школу, чтобы учиться и общаться с друзьями. А солдаты сейчас сидят в окопах, в тяжелых условиях, защищают тебя и остальных детей», - продолжает бабушка Лариса.

В семье Никашиных все патриоты. Когда началась частичная мобилизация, повестку получил старший брат Даши – 21-летний Кирилл. Отправился на подготовку для участия в спецоперации и 21-летний родственник Евгений. Оба молодых человека прошли срочку. Один – морпех, второй – гранотометчик.

- Наши ребята – отличный пример мужества. Они сказали, раз Родина позвала, значит мы обязаны ее защищать, - говорит Лариса Ивановна. Это не последние письма на фронт. Ребята будут и дальше поддерживать солдат, даря им силы и веру в победу.

Напомним, 1 сентября в гимназию №15 Тракторозаводского района Волгограда приехали участники спецоперации, чтобы поблагодарить 14-летнюю Варвару Нажмиеву за ее письмо. По словам бойцов, оно буквально спасло им жизни.