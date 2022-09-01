Трогательное письмо школьницы из Волгограда помогло военным выжить в тяжелом бою на Украине

Военные два месяца искали Варвару, чтобы сказать ей слова благодарности. Фото: Юлия Данильченко

В этом году День знаний в гимназии №16 в Волгограде особенный: 1 сентября на праздничную линейку приехали участники специальной военной операции на Украине. Бойцы добровольческого отряда из Калмыкии встретились с ученицей 9Г класса Варварой Нажмиевой, чтобы поблагодарить девочку за трогательное «Письмо солдату», которое помогло военным победить в бою и вернуться домой живыми.

Первоклассники. Очень нарядные и любопытные. Фото: Юлия Данильченко

«ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ И ЗДОРОВЫМ»

Когда началась спецоперация на Украине, 14-летняя Варя не могла остаться в стороне от происходящего и написала душевное письмо солдатам. Девочка просила об одном – вернитесь живыми и здоровыми. Она не знала, к кому попадет письмо, да и ответят ли на него. По воле случая этот листочек передали офицеру калмыцкого добровольческого отряда «Барс» прямо перед сложным боем. Чимид Джангаев пообещал прочесть письмо после сражения, если выживет…

Но обо всем по порядку.

Бойцы «Барса» приехали в зону СВО в марте. Это профессиональные военнослужащие, которые должны были выполнять непростые задачи.

Военные поздравили учеников с началом года. Фото: Юлия Данильченко

- В марте мы по зову сердца сформировали добровольческий калмыцкий отряд, - рассказал начальник регионального штаба Юнармии в Республике Калмыкия, участник добровольческого отряда Чимид Джангаев. - Помню, как 22 апреля по пути в штаб я встретил замполита, который остановил меня и передал письмо. Небольшое, красиво сложенное, с рисунком. Видно, что от ребенка. Я только прочитал»: «Варвара, 8Г класс». Вскрывать не стал, положил в карман. В тот день мы получили сложную боевую задачу. После совещания я вытащил конверт, хотел прочитать бойцам, но потом сказал себе, что это письмо будет мотивом, чтобы вернуться, прочитать его после боя, если мы выполним задачу и останемся живыми.

Утром 23 апреля между отрядом «Барс» и националистами начался тяжелый бой, который длился долгих 13 часов. Калмыцкие добровольцы безупречно выполнили приказ командира. Победили. А главное – все выжили. Когда выдалась спокойная минутка, Чимид собрал всех вместе и прочитал трогательное письмо от школьницы, которое никого не оставило равнодушным.

«Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе Варвара. Хочется сказать, что мы переживаем за всех, кто стоит за нашу Родину. Спасибо, что воюешь за наше Отечество, за всех нас. Я буду благодарна тебе за твои действия по освобождению территорий, за смелость. Помни, что рядом с тобой поддержка близких людей. Желаю тебе вернуться живым и здоровым!».

Тогда бойцы в ответном видеообращении дали слово, что обязательно найдут Варвару и приедут к ней в школу. Трудность заключалась в том, что в ходе очередных боев само письмо сгорело в подбитой технике, а военные запомнили только имя девочки. Но желание найти ее было огромным, и благодаря неравнодушным волгоградцам они сумели это сделать. На это ушло целых два месяца.

- Обещание, которое мы дали Варваре, стало для нас мотивацией выполнить задачи и вернуться живыми, - признался сегодня Чимид. – Это не просто письмо. Для нас это был лучик в том шторме событий… Это показатель того, что народ и армия едины.

«Я ЗНАЛА, ЧТО ПИСЬМО ПОМОЖЕТ БОЙЦАМ»

Варя – скромная, хрупкая девочка с большим сердцем, говорят бойцы. Кажется, она до конца не верила, что военные и вправду приехали, чтобы пожать ей руку.

Варвара стала участником доровольческого отряда "Барс". Фото: Юлия Данильченко

- Я очень удивлена. Не каждый день такое происходит, - призналась Варя, едва сдерживая эмоции - Это наши защитники! Когда я писала это письмо я была встревожена, но понимала, что это поможет им.

Встреча получилась очень теплой. На общей линейке добровольцы выступили перед учениками.

- Наш отряд с честью выполнил все поставленные задачи и в полном составе прибыл из зоны СВО. Всех бойцов везти в Волгоград не стали, - улыбается Чимид Джангаев. – Я привез с собой своего друга, боевого товарища – нашего лучшего пулеметчика Андрияна Эняева. И мы нашли Варвару, нашего героя. В очень сложный для нас момент через это письмо маленькой девочки пришло то тепло, ради которого хочется жить. Мы хотим сказать спасибо!

Ученице привезли подарки. Фото: Юлия Данильченко

Бойцы приехали не с пустыми руками, привезли Варваре подарок – военную кепку и рюкзак. А также пригласили ее в свой отряд.

- Варвара стала почетным членом калмыцкого добровольческого отряда. Ты – герой! – поздравил школьницу Чимид Джангаев.

Ученица поблагодарила бойцов за то, что они сумели найти ее и приехать.

- Я хотела бы пожелать, чтобы вы меньше покидали свои семьи. Конечно, с такими защитниками мы можем спать спокойно. Спасибо, что вы приехали.

Но и это не все. В гимназии №16 решили создать юнармейский отряд с участием Варвары. Эту идею поддержал и директор. Кстати, Варя – гордость школы. Она и президент школьной республики «Содружество», и волонтер отряда «Бумеранг добра». На чаепитии с военными девочка призналась, что мечтает стать стюардессой.

После линейки военные вместе с Варварой продолжили знакомство за чашкой чая. Фото: Юлия Данильченко

ВОЛГОГРАД – МЕСТО СИЛЫ

Отдельно добровольцы из Калмыкии поздравили волгоградских учеников с 1 сентября.

- Хочется поздравить всех с началом учебного года, успехов. Самое главное – мирного неба над головой, - пожелал школьникам пулеметчик калмыцкого добровольческого отряда Андриан Эняев. Его дочка пошла в этом году в шестой класс.

- Хочу поздравить всех с Днем знаний. В школе выступать всегда волнительно. То чувство у доски даже через годы не отпускает. Видишь учителя и сразу мобилизуешься. Волнительно! - признался Чимид Джангаев. – Также хочу добавить, что Волгоград для всей страны – святой город. Для моей семьи особенно, в этом городе воевал мой дед. За оборону Сталинграда он награжден медалью «За Отвагу». Для нас это место силы!