«Обманул богачей и простых работяг на десятки миллионов»: под Волгоградом сын экс-начальника полиции исчез с чужими деньгами

Михаил вел соцсети, где делился шикарной жизнью. Фото: соцсети.

33-летний бизнесмен Михаил Забазнов известен на всю Михайловку не только тем, что был сыном экс-начальника городского ОВД и главы местной думы, но и грандиозной аферой. Он обманывал богачей и простых работяг. Люди несли ему деньги под проценты и вкладывали огромные суммы в майниговые фермы. Все было хорошо до тех пор, пока Михаил не пропал, оставив клиентов ни с чем.

Поговаривают, он «заработал» около двух сотен миллионов рублей. На мужчину возбудили уголовное дело. Потерпевшие и коллеги подозреваемого рассказали сайту volgograd.kp.ru, как стали жертвами обмана.

«ОБМАНЫВАЛ БОГАЧЕЙ И ПРОСТЫХ РАБОТЯГ»

Молодого человека в небольшом городке знали все. Его отец Федор Забазнов в свое время руководил ОВД Михайловки и Михайловского района, а на пенсии работал в Себряковском филиале ВолГТУ начальником отдела безопасности, руководителем которого была его жена Татьяна. Также женщина возглавляла районную думу. Их сын Михаил некоторое время трудился в правоохранительных органах, а потом занялся бизнесом. В 2020 году при участии влиятельной матери вошел в состав Общественного совета предпринимателей. А в 2021-м его родители в возрасте 55 и 64 лет умерли от коронавируса.

Родители Михаила умерли от коронавируса в 2021 году. Фото: соцсети.

У Михаила была блестящая репутация. Об этом говорит тот факт, что ему до истории с криптовалютой отдавали деньги под проценты. Он открыл фитнес-клуб, который пользовался огромной популярностью. Сам Забазнов много времени проводил на тренировках – у него есть целый блог, посвященный занятиям спорту. Бизнесмен вообще любил выставлять свои достижения напоказ. Красавица-жена, дети, элитная иномарка, дом – все хотели жить, как на этой картинке.

В прошлом году Михаил увлекся трейдингом и стал предлагать свои услуги. О криптовалюте и майнинге в Михайловке слышали немногие, но предложение легкого заработка привлекла, увы, многих. Забазнов открыл небольшой офис и предлагал людям услуги, обещая огромные деньги.

- Его знал весь город, и я в том числе. Знал его родителей, уважаемые люди были. Все ему доверяли, его любили, он был весь такой хороший, семейный, открыл спортивный клуб. Впечатление о нем сложилось очень хорошее. За счет этого он и втирался в доверие. В итоге многие ему несли деньги под проценты, он даже для вида возвращал поначалу, - поделился Максим Орешкин. – А в сентябре прошлого года Михаил предложил подзаработать. В общей сложности наша семья отдала ему 1 миллион 600 тысяч рублей. Мы заключили договор о поставке оборудования для майнинг-фермы, которое должно было стоять у него в офисе. Через месяц оно должно было прибыть из Китая. Взамен я должен был получать около 75 тысяч рублей в месяц, а ему отдавать с выручки 25%, так как он оплачивает электричество.

Прошел месяц, но никакое оборудование не приехало. Забазнов стал кормить «завтраками».

- В декабре Михаил сказал, что оборудование не приедет, но он готов отдать наши деньги и неустойку. Мы согласились. После нового года он стал рассказывать, что банки закрыты и он не может снять деньги, хотя банки работали. Мы уже подозревали, что Михаил нас обманывает, но все-таки надеялись до последнего. А после новогодних праздников, продав все имущество и бизнес, он перестал выходить на связь и пропал, - продолжает Максим.

Вскоре оказалось, что обманул Забазнов не только эту семью.

- Я ходил в полицию, официально заявлений более десяти на 30 миллионов рублей. Но богатые люди отдавали и по 10, и по 20. Такие не пойдут в полицию. Вообще поговаривают, что он «заработал» около 200 млн! – говорит Максим. – Никто до донца не верил, что Михаил исчезнет. Он до самого конца ездил по городу, вел себя обычно.

Другие потерпевшие рассказывают такую же историю.

- Мне его порекомендовал друг. Сказал, что человек занимается криптовалютой. Я как раз продал дачу и думал, куда вложить 812 тысяч. И в итоге согласился. Как говорят – охота за легкими деньгами, - делится Александр. – Я хорошо знал его родителей, но его лично не знал. Поверил его репутации. Спрашивал, где оборудование будет находиться. Но Миша забалтывал. Он очень здорово умел вводить в заблуждение. Знаете, смотрит добрыми глазами, и трудно не поверить. И я поверил. Потом все как у всех: обещал, обманул и исчез. Да, мне очень жалко денег, у нас многодетная семья. Но самое обидное, что развел таких, как я, работяг! Богачи не дадут вам интервью и не расскажут, как отдавали десятки миллионов. На них и был основной расчет. Но зачем простых людей обворовывать было? Знакомые отнесли ему 300, 500, 800 тысяч и больше. Он ведь прекрасно знал, что не вернет нам деньги. Я считаю, это очень низкий, подлый поступок с его стороны.

Жертвой аферы стал еще один местный житель:

- Я ему отдал полмиллиона рублей, он ни копейки не вернул, - поделился Александр.

Некоторые даже не называют сумму.

- Сумму называть я не буду, но она немаленькая. Узнал о нем из социальных сетей. Поступило от него предложение. Это уважаемый, статусный человек в нашем городе. Его семья в Михайловке известная. Сомнений у меня вообще никаких не было, - рассказал еще один потерпевший Сергей. - Тем более, ему серьезные люди давали большие суммы. Мы написали расписку, деньги ему отдал примерно год назад. Все было хорошо до недавнего времени. Миша до декабря возвращал мне некоторые суммы. Подозрений, что он обманет или кинет не было. Потом он просто исчез. Я в шоке, что он так поступил! Я пытаюсь с ним связаться – безрезультатно. На телефонные звонки не отвечает, в соцсетях сидит регулярно. Я обратился в полицию.

При этом коллеги Забазнова отзываются о нем положительно.

- Замечательный человек, всегда показывал себя с положительной стороны. Он себя нигде плохо не проявил. Очень отзывчивый, всем помогал, поддерживал. Можно было всегда к нему обратиться за любой помощью. Он себя как негодяй никогда не вел. Я был сильно удивлен, когда узнал о случившемся, - признался коллега, тренер фитнес-клуба Павел. – Михаил продал клуб после нового года. Он пришел к нам и сообщил об этом, поблагодарил за работу и с тех пор я не знаю, где он находится. На связь не выходит, но сидит в соцсетях.

Где сейчас находится Михаил Забазнов – никто не знает. Ходят слухи, что он мог уехать из страны.

ОФИЦИАЛЬНО

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», расследование проводят следователи СЧ ГСУ Главка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент следователи опрашивают потерпевших и собирают доказательства. Вина мужчины пока не доказана.