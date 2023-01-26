Голосование за объекты благоустройства 2024 года стартовало в Волгограде

В планах - дальнейшее обустройство Комсомольского сада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде началось предварительное голосование за парки, скверы и пешеходные зоны, которые благоустроят в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбрать общественные территории, которые получат шанс на новую жизнь, можно до 17 февраля 2023 на сайте администрации города, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Всего в предварительном перечне 23 парка, сквера и улицы. Проголосовать можно за два из них. Восемь общественных пространств, которые наберут больше всего голосов в предварительном отборе, войдут в шорт-лист итогового рейтингового голосования. Парки-победители обустроят в первую очередь.

Какие парки, скверы и улицы Волгограда предлагают благоустроить в 2024 году

В Красноармейском районе – парк на улице 40 лет ВЛКСМ у стадиона «Темп».

Кировский район: сквер на улице Кирова в мкр 503 и сквер Руднева.

Советский район: площадка у ЗАГСа на проспекте Университетском, 64.

Ворошиловский район: сквер на улице Профсоюзной; улица Пугачевская, улица Академическая до берега Волги.

Центральный район: улица Волгодонская, Аллея Героев у Вечного огня от проспекта Ленина до площади Павших Борцов; улица Островского; улица Мира (2 этап); верхняя терраса Центральной набережной между улицами Ковентри и 7-й Гвардейской; Комсомольский сад (3 и 4 этапы).

Дзержинский район: зона в границах улицы Симонова, 26, 34 и улицы 8-й Воздушной Армии; зона в границах улиц Камышовой, Черчилль, продолжения улицы Космонавтов и проезда Дорожников; площадка у 30-й поликлиники на Ангарской, 114а; парк Героев-летчиков (2-я очередь); территория у больничного комплекса в границах улиц Землячки и Космонавтов.

Краснооктябрьский район: парк «Победа» вдоль проспекта Ленина от Возрождения до 39-й Гвардейской; бульвар на проспекте Металлургов от улицы Еременко до Кузнецова.

Тракторозаводский район: спортплощадка на улице Привокзальной, 73, 75; территория у стадиона «Трактор» на пересечении улиц Шурухина и Ополченской; сквер у конечной станции СТ «ВГТЗ».