Как будут работать школы и детские сады в Волгограде 1 и 2 февраля, рассказали в мэрии

Почти у всех школьников 1 и 2 февраля будут выходные, сесть за парты придется лишь некоторым выпускникам и олимпиадникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

По постановлению губернатора дни празднования юбилея Сталинградской Победы объявлены выходными. Как будут работать школы и детские сады в Волгограде 1 и 2 февраля 2023, рассказывает сайт volgograd.kp.ru. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях города и области наступят мини-каникулы.

В детских садах Волгограда 1 и 2 февраля будут выходные. При этом в учреждениях организуют дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены работать в дни юбилея победы в Сталинградской битве. В детсадах формируется количество дежурных групп на основе данных, переданных мамами и папами. То же самое касается и детских садов по всему региону.

Ученики школ, гимназий и лицеев Волгограда 1 и 2 февраля будут отдыхать. Но мини-каникулы все-таки будут не у всех. В среду некоторые выпускники будут писать итоговое сочинение.

- 1 февраля для учащихся выпускных 11-х классов, которые по каким-то причинам не написали в декабре 2022 года итоговое сочинение (изложение), будет организована повторная возможность сдачи данного госэкзамена, - отметили в мэрии.

Напишут или перепишут итоговое сочинение 1 февраля школьники по всей области. Кроме того, у учеников в Волгоградской области 1 и 2 февраля пройдет Всероссийская олимпиада.

- Для учеников 9-11-х классов продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 1 февраля пройдут испытания по праву, 2 февраля по биологии. Олимпиадные задания школьники выполняют на площадках вузов, - уточнили в администрации региона.

Напомним, в Волгоградской области сделали выходными 1 и 2 февраля. Отдыхать в дни празднования юбилея Сталинградской Победы будут чиновники и бюджетники.