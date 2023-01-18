В Волгоградской области пересчитали чиновников

В 2023 году в Волгоградской области на содержание депутатов и чиновников потратят почти 3,7 миллиарда рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области пересчитали депутатов и чиновников органов государственной власти и местного самоуправления. По данным на конец 2021 года их в регионе стало меньше - 34 тысячи 871 человек. В 2020-м трудились в этой сфере на 980 человек больше, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Самая большая численность чиновников и депутатов приходится на 2019 год. Тогда их в Волгоградской области было более 36 тысяч. В конце 2021 года фактически в исполнительной власти в регионе работали 30 тысяч 906 человек, в судах и прокуратуре – 3254 человека. В органах законодательной власти и представительных органах местного самоуправления насчитали 347 человек, еще 364 – в других госорганах и контрольно-счетных палатах муниципалитетов. За два года больше всего поредели ряды прокурорских и судебных работников – на 18,2%. Чиновников в целом стало меньше на 1,7%.

В федеральных органах государственной власти в регионе на конец 2021-го работали 23 тысячи 436 человек, из них на законодательную власть приходится всего 17, на суды и прокуратуру – 3117, а вот чиновников территориальных подразделений федеральных ведомств в Волгоградской области насчитали 23 тысячи 436 человек. В 2020-м «федералов» было на 712 человек больше.

Зато количество областных чиновников в Волгограде в последнее время заметно выросло. Если в 2020 году в исполнительной власти региона работали 2119 человек, то в 2021-м их стало 2586. Практически столько же региональных чиновников было и в 2015-м.

Напомним, в 2023 году в Волгоградской области на содержание депутатов и чиновников потратят почти 3,7 миллиарда рублей. Примерно треть из этой суммы получат органы самоуправления Волгограда.