В Волгоградской области 46-летняя женщина заразилась корью от больного ребенка

Волгоградца госпитализировали в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 января комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о втором случае заражения корью в регионе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, в больницу госпитализировали 46-летнюю женщину. Она заболела корью после контакта с инфицированным ребенком, у которого ранее подтвердился аналогичный диагноз.

- При появлении симптомов инфекционного заболевания, госпитализирован в инфекционный стационар. Диагноз корь подтвержден в референсном центре. На данный момент установлен круг контактных лиц. За ними проводят медицинское наблюдение, - уточнили в облздраве.

Тем, кто контактировал с заболевшей и не был привит, сделают прививки.

- Дополнительно сообщаем, что среди медицинских работников, заболевших не зафиксировано, - добавили в комитете здравоохранения.

Напомним, это второй случай заражения корью в Волгоградской области за последние три года. Первым пациентом с таким диагнозом стал маленький ребенок, ему уже проводят лечение.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская рассказала о вакцине и о том, насколько опасна корь.

- Вакцинация от кори начинается в детском возрасте. В 12 месяцев проводится первая прививка. Затем предусмотрена ревакцинация в возрасте 6 лет. После этого человек считается привитым. Но если по каким-то причинам прививка не сделана вообще или частично, ее можно сделать и позже. Иммунизацию можно отложить на необходимый период. Если была сделана одна прививка, то вторую нужно сделать в любом возрасте, даже взрослом. Но есть категория взрослых, которые находятся в группе риска – работники медицинских, образовательных и других организаций. Им также показана вакцина в возрасте 36-55 лет.

Вакцинации бояться не стоит. Побочные эффекты могут быть, но они несопоставимы с тем ущербом, которое может нанести само заболевание. Корь – опасное для жизни заболевание. Оно начинается остро и протекает циклически, выделяются периоды. Сначала инкубационный период, он длится максимум до 21 дня. Затем начинается продромальный период (около 4 дней): повышается температура, может быть заложенность носа, конъюнктивит (светобоязнь), кашель. После этого появляется сыпь. Это происходит поэтапно. Заболевание сопровождается температурой, интоксикацией, слабостью.

При первых признаках необходимо обратиться к врачу! Возможны серьезные осложнения – пневмония, синусит, менингит и другие.