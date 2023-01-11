Ребенок заразился корью в Волгограде впервые с 2019 года

Медики предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения кори. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В родительских чатах появились страшилки о массовом заболевании смертельно опасной инфекцией в Волгограде. В облздраве подтвердили, что один ребенок действительно заразился корью впервые с 2019 года. Летальных случаев не зафиксировано. Медики предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Юный пациент изолирован, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ранее не привитый ребенок с установленным диагнозом корь изолирован и проходит лечение в инфекционном стационаре, состояние пациента относительно удовлетворительное, - рассказали в облздраве.

Чтобы предотвратить распространение кори, волгоградские медики делают прививки ранее не привитым в районе проживания заболевшего ребенка. Это самый надежный способ защиты. Согласно национальному календарю, от кори прививают два раза в детстве: в 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация).

Вакцинация рекомендована и всем не переболевшим корью взрослым до 35 лет, если они не прививались ранее либо сведений об этом нет. Прививка от кори редко вызывает реакции, в редких случаях после нее может подняться температура. Вакцины в регионе достаточно, делают прививку от кори бесплатно.

В облздраве отмечают, что вирус кори постоянно рядом. Но благодаря иммунизации у большинства от нее есть надежная защита. Поэтому в регионе в последние годы фиксируют лишь единичные случаи заболевания. В Волгоградской области до этого выявляли корь в 2019 году.