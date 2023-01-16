В Волгоградской области на аренду 209 дорожных камер потратят почти 2 млрд рублей

На дорогах Волгограда и области появятся свыше 200 комплексов фиксации нарушений дорожного движения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области подвели итоги двух электронных аукционов на аренду и эксплуатацию камер фотовидеофиксации для выявления нарушений ПДД. Заказчиком на торгах выступало государственное казенное учреждение Волгоградской области «Безопасный регион». В общей сумме на комплексы фотовидеофиксации потратят почти 2 миллиарда рублей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, по итогам одного аукциона победителем стала компания, которая отдаст в эксплуатацию 60 комплексов фотовидеофиксации на 5 лет. Название фирмы пока не сообщается. Из регионального бюджета на комплексы выделят 456 миллионов рублей. Будет предоставлено оборудование «Кордон», «Пульсар», «Лобачевский». Камеры появятся на трассах в районах региона.

Также определился подрядчик, который отдаст в эксплуатацию «Безопасному региону» 159 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Контракт также будет действовать до конца 2027 года. Компания, название которой пока не называется, получит за предоставление камер в аренду 1 миллиард 355 миллионов рублей. Комплексы будут выявлять превышение скорости и веса, нарушения правил парковки, движения на перекрестках и использование водителей мобильных телефонов.

159 камер расположатся на дорогах Волгограда во всех районах, а также в Краснослободске и в Волжском. Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в ближайшие месяцы.

Отметим, продолжается прием заявок на еще один аукцион по аренде и эксплуатации дорожных камер. Определят подрядчика, который предоставит еще 100 комплексов на магистрали Волгограда и Волжского. Они будут выявлять лихачей, нарушения при парковке и стоянке, при переезде перекрестков. Начальная цена торгов - 801 миллион рублей.

Ранее ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в трех регионах страны, в том числе в Волгоградской области.