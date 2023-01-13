Школьника убил угарный газ в Волгоградской области

Школьник задохнулся в ванной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Камышине, третьем по величине городе Волгоградской области, следователи выясняют обстоятельства гибели школьника. 15-летний подросток умер в ванной частного дома на улице Лесозащитной. По предварительным данным причиной смерти стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

Как установили следователи, проживающий в частным доме подросток 12 января 2023 года решил искупаться. Заметив, что сын долго не выходит из ванной, мать решила к нему войти. Но обнаружила уже бездыханное тело. Женщина вызвала скорую, но спасти школьника не удалось.

Во время осмотра дома следователи обнаружили обратную тягу в дымоходе, подключенном к газовой колонке. Поэтому в ванной скапливался угарный газ. Точные причины смерти школьника установят, когда придут результаты комплекса судебных экспертиз.

Это уже не первый подобный случай в регионе. В конце декабря угарный газ убил троих мужчин в арендованном частном доме в Урюпинске.