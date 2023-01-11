Волгоградское МЧС предупредило о 25-градусных морозах 12 января

Ближайшие сутки в регионе будут снова очень холодными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские спасатели предупредили об аномально-холодной погоде. Будут сильнейшие морозы. В ночь на 12 января в северных районах Волгоградской области столбики термометров упадут до -20…-25º, днем будет -10…-15º, что ниже нормы на 10-15º. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В ближайшие сутки прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с. На большей части территории региона ближайшей ночью будет -15...-20º, завтра днем -8...-13º. В Волгограде в ночные часы -18...-20º, в дневные -8...-10º.

- ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает, в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности, - отметили в спасательном ведомстве.

При сильнейших морозах в группе риска по переохлаждению оказываются дети и пожилые люди. Чтобы избежать его, необходимо одеваться многослойно. Следует держать в тепле ноги, для этого лучше использовать теплые стельки, шерстяные носки. На улицу при 20-25-градусном морозе нужно с собой брать теплые варежки, шапку, шарф и лучше оставить дома металлические украшения. Рискуют получить переохлаждение или обморожение люди, которые переутомились, испытывают слабость или находятся в состоянии алкогольного опьянения.

- В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, - добавили в региональном Главке МЧС.

Стоит отметить, что в ближайшие дни морозы в Волгоградской области пойдут на спад.