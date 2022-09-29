Мобилизованного учителя возвращают в сельскую школу после письма в военкомат от учеников и педагогов

Дамир сразу вернется к урокам. Фото: героя публикации

У педагогов и учеников Красносельцевской школы Быковского района сегодня радостное известие. Их учителя Дамира Казипа решили не мобилизовать. 26-летний мужчина возвращается обратно. И большую роль в этом сыграло коллективное письма, которое отправили сотрудники школы и родители в военкомат с просьбой не забирать у них отличного педагога.

Повестку Дамиру принесли 21 сентября. Он попал под частичную мобилизацию: прошел срочную службу, младший сержант мотострелковых войск. Молодой человек успел сообщить об этом в школу, где работал учителем физкультуры и ОБЖ, социальным работником и тренером. Многие дети плакали, когда узнали, что любимый учитель от них уходит. Заменить его в сельской школе, где каждый сотрудник на вес золота, невозможно. Поэтому решено было бороться за Дамира. Написали ходатайство военным. Его история быстро оказалась в соцсетях - постарались и дети. Как итог: учителя с профильным педагогическим образованием отпустили заниматься воспитанием сельских школьников.

- Да, нас сегодня собрали, зачитали список из 50 фамилий, среди них был и я, - рассказал сайту volgograd.kp.ru педагог. - Сейчас ждем автобус, который доставит нас в город, а там по домам. Среди тех, кого решили вернуть неподходящие по возрасту, с медицинскими проблемами и многодетные отцы, у кого больше трех детей. Среди них я один учитель.

Дома волгоградца ждут соскучившиеся по нему ученики и родители, которые за него сильно переживали.

Сам Дамир хоть и рад, что сможет по-прежнему заниматься любимым делом, но сильно растерян.

- У меня смешанные чувства, - делится молодой человек переживаниями. - Да, я еду домой. Но мои друзья, которых я тут встретил, новые знакомые, с которыми завязались хорошие отношения, они отправятся защищать интересы нашей страны.