Под Волгоградом педагоги и ученики просят вернуть мобилизованного учителя обратно в школу

Дамир вел не только уроки, но и кружки. Фото: героя публикации

В военкомат Быковского района Волгоградской области пришло ходатайство от учеников, родителей и педагогов Красносельцевской школы. В нем они просят дать отсрочку или просто отменить мобилизацию для Дамира Казипа. Ведь молодой учитель принесет больше пользы воспитывая детей, чем с автоматом на передовой.

Повестка молодому педагогу, который два года преподает ОБЖ, физкультуру, ведет секции и заведует социальной работой в школе, пришла 21 сентября, а 22 он уже был в военкомате.

- Сначала была полная растерянность, рассказывает сайту Volgograd.kp.ru Дамир Казип. - Я же не успел ни дела завершить, ни документы какие-либо оформить. Но бегать я не стал. Это мой долг. В армии я служил после физкультурной академии, был младшим сержантом в мотострелковых войсках. После «срочки» решил идти в школу - у меня профильное педобразование. Понял, что это мое призвание, мне нравится работать с детьми, учить их, развивать, направлять в нужное русло.

И дети отвечают молодому человеку взаимностью. На конкурсе рисунков в честь предстоящего дня учителя чаще всего можно было увидеть портрет Дамира. После уроков именно он остается с ними заниматься. Дети увлечены спортом, чем очень довольны их родители.

Когда о мобилизации узнали школьники, они стали со слезами звонить Дамиру и просить вернуться.

В шоке и педагоги. Они написали письмо в военкомат, в котором объяснили, как важно оставить Дамира в стенах школы. На учителе держалось многое.

- Даже когда кто-то на больничный уходит, возникают трудности, а сколько не будет Дамира, мы не знаем. Это не городская школа, где можно найти замену. Это село. Здесь большой кадровый голод. Мы знаем, что для учителей нет отсрочки, к сожалению, но просим войти в ситуацию. Дамир не отказывается от мобилизации, не бежит. Но он больше нужен здесь, - говорит коллега мобилизованного учителя Алишер.