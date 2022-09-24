В Волгоградской области прошли массовые проводы мобилизованных с музыкой и батюшкой

Так сегодня провожали мобилизованных на юге Волгограда. Кадр видео

В разных уголках Волгоградской области 24 сентября прошли массовые проводы мобилизованных резервистов. В сети множество видео, как призывных пунктов военкоматов Волгограда и Камышина мужчин отправляют на военные сборы под «Прощание Славянки» и с батюшкой. Многих провожают целыми семьями. Напутствуют мобилизованных священники, известные волгоградцы и руководители муниципалитетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, накануне в Камышине напутствовал мобилизованных перед отправкой в учебную часть глава города Станислав Зинченко. В военкомате Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда 24 сентября теплые слова мужчинам сказала пережившая блокаду Ленинграда Почетный гражданин города-героя Хельви Латту. Отходили в этот день автобусы с резервистами и из других пунктов мобилизации.

Проводить мужчин пришли их семьи. Кадр видео

Первым делом у прибывших в военкомат по повестке дежурный проверяет документы. Затем мобилизованные встают в строй во внутреннем дворе.

- Наши сердца с вами! – со слезами на глазах говорит волгоградцам Хельви Латту. – Вы там, мы с вами душой и сердцем будем здесь – ждать вас, молиться за вас каждый день, чтобы вы одержали победу, сохранили свое здоровье и свою жизнь.

После небольшой речи военкома появляется священник. Он раздает мужчинам иконки и крестик, если у кого-то его при себе не оказалось. Дальше – молитва.

«Налево! Шагом марш!» - командует военком и два десятка резервистов отправляются в автобус. Последние объятья с женами, мамами, родными и автобус отравляется в часть.