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Звезды23 сентября 2022 6:55

В Волгограде открылась выставка «Императорский Петербург и окрестности»

Произведения из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга можно увидеть в музее Машкова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Посетителей ждет прогулка по старому Петербургу.

Посетителей ждет прогулка по старому Петербургу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые жители Волгограда смогут увидеть произведения художников прошлых столетий из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Посвященная 350-летию со дня рождения Петра I выставка «Императорский Петербург и окрестности» открылась накануне в выставочном зале музее Машкова. Смотрите фоторепортаж с выставки сайта volgograd.kp.ru.

В экспозиции более 110 произведений живописи и графики - парадный Петербург, Дворцовая площадь и Стрелки Васильевского острова, набережные и мосты, военные смотры и интерьеры дворцов и соборов.

Волгоградцы могут увидеть работы выдающихся мастеров графики - С.Галактионова, И.Иванова, К.Беггрова, Б.Патерсена, М.-Ф.Дамам-Демартре, И.Шарлеманя. Посетителей ждет прогулка по старому Петербургу от центра до его окрестностей, от набережной Невы до Петергофа. Посмотреть выставку можно до 7 ноября 2022 года.

Хранитель фонда графики истории города (дореволюционный период Санкт-Петербурга — с XVIII-начало XX вв.) — Константин Житорчук.

Хранитель фонда графики истории города (дореволюционный период Санкт-Петербурга — с XVIII-начало XX вв.) — Константин Житорчук.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первая экскурсия.

Первая экскурсия.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Выставка «Императорский Петербург и окрестности».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураВыставки