В Волгограде открылась выставка «Императорский Петербург и окрестности»

Посетителей ждет прогулка по старому Петербургу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые жители Волгограда смогут увидеть произведения художников прошлых столетий из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Посвященная 350-летию со дня рождения Петра I выставка «Императорский Петербург и окрестности» открылась накануне в выставочном зале музее Машкова. Смотрите фоторепортаж с выставки сайта volgograd.kp.ru.

В экспозиции более 110 произведений живописи и графики - парадный Петербург, Дворцовая площадь и Стрелки Васильевского острова, набережные и мосты, военные смотры и интерьеры дворцов и соборов.

Волгоградцы могут увидеть работы выдающихся мастеров графики - С.Галактионова, И.Иванова, К.Беггрова, Б.Патерсена, М.-Ф.Дамам-Демартре, И.Шарлеманя. Посетителей ждет прогулка по старому Петербургу от центра до его окрестностей, от набережной Невы до Петергофа. Посмотреть выставку можно до 7 ноября 2022 года.

Хранитель фонда графики истории города (дореволюционный период Санкт-Петербурга — с XVIII-начало XX вв.) — Константин Житорчук. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первая экскурсия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Императорский Петербург и окрестности». Фото: Геннадий БИСЕНОВ