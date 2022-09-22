В Волгограде 24 сентября 500 бегунов откроют серию стартов от амфитеатра

Спортсмены пробегут четыре дистанции. Фото: организаторы

Новый амфитеатр в Волгограде станет традиционным местом старта атлетов-марафонцев. 24 сентября 2022 года 500 атлетов впервые начнут здесь свой забег. В программе полумарафона – дистанции на 5 км, 10 км и 21 км. Более 60 самых юных участников пробегут 1 км. Одолеть 21 километр полумарафона с гандикапом решился олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Трасса полумарафона. Фото: организаторы

- Мы первые вынесли предложение сделать традиционный старт на террасе амфитеатра, как в греческих Афинах. Ранее мы стартовали из разных мест, теперь место встречи участников и гостей будет неизменно, - отметил исполнительный директор марафонских забегов в Волгограде Денис Юматов.

Пробежать заявленные дистанции могут все желающие при наличии разрешения врача. Регистрация продлится весь день 23 сентября 2022 года.

Трасса дистанций 5 и 10 км. Фото: организаторы

24 сентября выдача стартовых пакетов участникам начнется в 8.00. В 9.40 пройдет массовая разминка. В 10.00 запланирован старт забега на 10 км и старт забега на 21,1 км с гандикапом по возрастным группам (первые те, кто старше). На полумарафонскую дистанцию бегунам отводится максимум 2 часа 30 минут. В 10.25 стартуют участники забега на 5 км, в 13.00 начнется детский забег.