Программа празднования Дня города в Волгограде 10 сентября 2022

День города 10 сентября завершится фейерверком на набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меньше двух недель остается до Дня города. Волгоград отметит свое 433-летие. Второй день празднования, 10 сентября, будет посвящен традициям города, рассказали в мэрии. Волгоградцев зовут на тематические площадки на верхнюю и нижнюю террасы набережной, в сквер Пахмутовой, в парки Царицынский и ЦПКиО. В субботу состоятся парады студентов и молодоженов, парусная регата, фестивали воздушных змеев и воздушных шаров, самолетный спорт, флайборд-шоу. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу празднования Дня города в Волгограде 10 сентября 2022 года.

Утром в субботу пройдет парад молодежи. Около 8 тысяч первокурсников пройдут колоннами по Аллее героев к центральной лестнице набережной. На нижней террасе их посвятят в студенты, в новом амфитеатре учащиеся представят визитные карточки своих вузов и поздравят волгоградцев с Днем города. В 10.00 10 сентября 160 пар молодоженов, которые вступили в брак в 2022 году, под марш Мендельсона пройдут по лестнице в створе улицы Ковентри и пешеходной эстакаде над Нулевой продольной. В амфитеатре состоится выездная регистрация восьми пар из восьми районов Волгограда и первый танец молодых. Оба парада могут посмотреть все желающие.

В 12.00 в субботу в Волге напротив Центральной набережной стартует парусная регата «Кубок Сталинграда». Также волгоградцы смогут посмотреть на шоу флайбордов, соревнования по водно-моторному спорту. Над рекой будут пролетать реактивные самолеты – состоится чемпионат России по самолетному спорту. Кроме соревновательной части, пилоты продемонстрируют групповой и индивидуальный пилотаж. 10 сентября в 17.00 на набережной День города продолжится фестивалем воздухоплаванья - в небо над Волгоградом поднимутся воздушные шары.

В парке Царицынский 10 сентября в 12.00 пройдет фестиваль воздушных змеев. Для гостей мероприятия проведут мастер-классы по изготовлению и росписи летательных аппаратов. Кульминацией фестиваля станет одновременный запуск воздушных змеев всеми участники.

С 11.00 в субботу на сцене у фонтана «Искусство» на верхней террасе набережной с концертами выступят Волгоградский детский симфонический оркестр, детские творческие коллективы ДЮЦев и школ искусств, МУК «Волгоградконцерт» и МУК «Волгоградский музыкальный театр». У храма Иоанна Предтечи волгоградцы смогут окунуться в атмосферу Царицына 1913 года, посмотрев историческую реконструкцию и посетив ярмарку. По соседстве с этой площадкой пройдет выставка ретроавтомобилей.

В ЦПКиО 10 сентября состоятся вторые по счету «Спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». С 12.00 начнутся соревнования по кикбоксингу, рукопашному бою, карате, прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике, футболу, теннису, паркуру, танцевальному спорту ВМХ-фристайлу. В 13.00 стартует шоссейная велогонка «Волжский ветер». Ее маршрут будет проложен по Нулевой продольной от бронекатера «БК-31» до стадиона «Волгоград Арена». Также 10 сентября состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» и забег на роликах.

В сквере Пахмутовой 10 сентября в 17.00 пройдет концерт «В песне жизнь моя». Преподаватели и учащиеся школ искусств исполнят легендарные произведения Александры Пахмутовой. В это же время, в 17.00, на нижней террасе набережной начнется гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Волгограда и участников Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона». Завершится субботняя программа Дня города выступлением приглашенной звезды, имя которой держится пока в секрете, и фейерверком.

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