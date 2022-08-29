При тушении пожара под Волгоградом УАЗ районной администрации попал в огненную ловушку, погиб сотрудник

Подар угрожал детскому лагерю и хутору Вилтов.

28 августа в Иловлинском районе тушили сильнейший степной пожар. На месте работали не столько сотрудники МЧС. На место выехали и сотрудники администрации района, чтобы помочь в ликвидации огня, который угрожал хутору Вилтов и детскому лагерю.

Начальник ГО и ЧС района Александр Переярин еще с тремя сотрудниками выехал на место пожара на служебном УАЗ-469 с прицепом. С собой у команды была пластиковая бочка с 1000 литрами воды и бензиновый насос. Но сильным порывом ветра огонь перекрыл им дорогу, не было отхода и назад - вокруг было пламя. Мужчины решили не рисковать – машина могла взорваться в любую минуту. Они оставили «уазик» и попытались прорваться через огонь. Они побежали против ветра навстречу огню в надежде преодолеть огненную полосу. Тро оказались на той стороне. Но Александр Переярин остался возле машины, где и погиб. Остальные трое сильно пострадали от огня, но выжили. Их смогли доставить до "скорые", которые в срочном порядке госпитализировали пациентов в больницу №25 в Волгограде. У них ожоги шеи, лица, конечностей.

- Обстоятельства выясняются. Врачи больницы №25 оказывают помощь доставленным накануне из Иловлинского района пациентам с ожогами, , - сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве. - На лечении находятся 29-летний, 42-летний и 57-летний мужчины — состояние стабильное.

Их жизни сейчас уже ничего не угрожает.

- СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту гибели мужчины, - пояснили в ведомстве.

Прощание остоится 30 августа в Иловле. Фото: администрация Иловлинского района

Известно, что Александр Переярин уроженец поселка Иловля. Он долгое время работал в местной полиции, затем переехал в Краснодарский край, где трудился в линейном отделе. А когда вернулся в родные места, возглавил отдел ГО и ЧС в местной администрации.

- Он был добрым, чутким, неравнодушным человеком, высоким профессионалом. Люди, работавшие рядом с ним, всегда ценили его за жизнелюбие и оптимизм, душевное отношение к людям, преданность делу, требовательность к себе и личную порядочность, - рассказали о коллеге в районной администрации.

Прощание с Александром Владимировичем состоится 30 августа. "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Александр Переярина.