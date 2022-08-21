В Волгоградской области на марафоне ULTRA100 спортсмен сошел с дистанции из-за преследования волком

Трасса проходит по дикой степи. Фото: марафона ULTRA100

Марафон ULTRA100 непростое испытание для любого спортсмена. Будь то дистанция в 21 километр или самые жесткие 220. Сходят до финиша опытные спортсмены, сходят новички. Чаще всего дает сбой организм – слишком серьезные нагрузки. Но 20 августа на дистанции в 220 километров запросил помощи спортсмен из Нижнего Новгорода Андрей Василенко под №20. Причина, озвученная по связи, огорошила: бегуна преследовал степной волк.

Дистанция на 220 километров проложена по степям Палласовского района Волгоградской области. Диких животных много. Но они стараются держаться подальше от дорог. Видимо, этот хищник решил, что одинокий бегун в степи – отставшая от стаи жертва и ее можно загнать.

- Я увидел хищника на своем 104 километре дистанции. Он стоял на дороге, затем спрятался в кусты, но продолжал наблюдать, выжидать. У меня не было связи, я нашел место, где можно было сделать экстренный вызов и сообщил о происшествии спасателям. Они приехали через 40 минут. Все это время я высвечивал хищника фонариком, надеялся, что это его отпугнет, - рассказал сайту volgograd.kp.ru ультрамарфонец.

Помощь пришла, Андрея доставили в безопасное место.

Как сообщила пресс-служба марафона, спортсмен чувствует себя хорошо и не пострадал. Кстати, Андрей Василенко не первый раз участвует в этом марафоне. У мужчины стоит на сердце кардиостимулятор, сам он называет себя "киборгом".

Больше инцидентов с волками на этом марафоне не было.

Кстати, оставшиеся на дистанции спортсмены уже пришли к финишу.