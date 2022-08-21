Участник марафона Ultra 100 рассказал, как спасался от волка в волжской степи

Андрей Василенко не первый раз участвует в марафоне по волжской степи, но с волком стокнулся впервые.

Дистанция 220 километров на марафоне Ultra 100 – самая тяжелая. На нее решаются только опытные выносливые спортсмены. В этот раз с нее сошли шесть человек. Пять по состоянию здоровья, еще один – из-за угрозы нападения хищника. Спортсмен из Нижнего Новгорода Андрей Василенко вызвал эвакуацию из-за волка.

- Нас перед стартом каждый год предупреждают об опасности хищников, - рассказывает ультрамарафонец. - Но никогда не думал, что придется столкнуться с ним во время забега. Я отстал от основной группы: в последнее время меняю бег на быструю ходьбу, поэтому теряю время. Если до этого Эльтон Ультра проводили вокруг озера, где были стационарные пункты, то в этот раз на Ultra 100 мы изолированно бежали от Эльтона в Волжский. Основной ландшафт – степь. Уже было темно, мой 104 километр, когда я увидел в 10 метрах впереди волка. Он стоял на дороге, потом спрятался в кустах. Он никуда не убегал, а сторожил и выслеживал меня.

Связи на этом участке не оказалось. Тогда Андрей стал медленно пятиться назад, поворачиваться спиной к волку не решился. Когда появилась возможность сделать экстренный вызов, позвонил на 112. Сначала было долго занято, но выйти на связь удалось. Оператор знала про марафон. Спортсмен передал ей номер организатора фестиваля, и ему пообещали помощь.

- Мне эти 40 минут ожидания показались очень длинными, - вспоминает Андрей Василенко. - Я периодически видел светящиеся глаза у обочины. Старался высвечивать это место фонарем – хорошо, что с собой были дополнительные батарейки. Думал, что хищник испугается, уйдет. Но он продолжал следить. Я начал замерзать. Но из-за стресса почему-то забыл про еду, которая «согрела» бы меня. Паники не было, я адекватно оценивал ситуацию. Но было страшно. Хищник – есть хищник. Возможно, он принял меня за отстающего в стаде, самого слабого. К тому же я самый «маленький» по телосложению из участников забега.

Кстати, Андрей видел волка и днем, но тогда животное просто пробежало по степи рядом с трассой.

- Это не в коем случае не должно дискредитировать марафон: организовано все отлично. Но мы бежим по дикой степи. Случается и такое. И в следующий раз я снова собираюсь на дистанцию. Главное, продумать все до мелочей: батарейки, номер организатора, фонарики. Нужно быть готовым ко всему, - поделился с сайтом volgograd.kp.ru ултрамарафонец.