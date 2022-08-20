Смотрите лучшие фото с фестиваля спорта и музыки Ультра-100 в Волжском

Ультра-100 собрал сотни спортсменов и тысячи гостей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В городе Волжском Волгоградской области в субботу, 20 августа 2022, стартовал масштабный фестиваль спорта и музыки «Ультра-100». В небе кружили воздушные змеи, тысячи гостей привлекли необычные арт-объекты и сеты от известных диджеев, а сотни спортсменов отправились покорять воду и бескрайние степи в песчаную бурю. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото, как это было.

Одним из главных событий фестиваля Ultra100 стал ультрамарафон. На старт дистанции 220 км вышли 28 человек. Им придется бежать к финишу до 35 часов. Такая дистанция может сравниться с Калифорнийским ультрамарафоном, отметил марафонец со стажем Леонид Швецов. Ночной марафон в 42 км пробегут по глухой степи. Плюс к этому любители спорта смогли испытать себя на меньших дистанциях, сдать нормы ГТО, заняться фитнесом, йогой и пройти SUP-дистанции. Среди участников заплыва был и мэр города Игорь Воронин.

- За этими яркими впечатлениями к нам едут из разных городов. Сейчас представлено 39 регионов и 68 городов, от Калининграда до Ханты-Мансийского региона. Некоторые гости приезжают семьями, несмотря на расстояния. Знаменитый марафон на Эльтон переродился, нам пришлось начинать все сначала, но удалось сохранить поклонников, - прокомментировал организатор фестиваля Вячеслав Глухов.

Программа фестиваля «Ультра-100» в парке Волжский и на Круглом озере продлится в режиме нон-стоп всю ночь и до вечера 21 августа 2022 года.

SUP-карнавал. Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэр Волжского Игорь Воронин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ