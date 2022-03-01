Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 марта: выздоровевших вдвое больше заболевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 1 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кривая коронавируса в Волгоградской области стабильно идет вниз. За последние сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 1077 человек – это вдвое меньше, чем в пиковые дни февраля. При этом в многомиллионной столице лишь на тысячу заразившихся больше, Москва опустилась с первого на 15-е место в стране, а возглавили антирейтинг Екатеринбург и Самара. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 марта 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Выздоравливают сейчас ежедневно почти вдвое больше волгоградцев, чем подхватывают ковид. За минувшие сутки закрыли больничные листки 1937 человек. Общее число заболевших за время пандемии достигло 186,5 тысячи человек, выздоровевших – 155,3 тысячи. В госпиталях и на амбулаторном лечении на сегодня остаются более 24,5 тысячи жителей региона с «короной».

При этом смертность в целом не падает. За сутки в Волгограде и области снова 17 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. Всего же пандемия унесла жизни 6367 человек.

Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области.