Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 февраля: заболеваемость падает, смертность выросла

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 27 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области после рекордной заболеваемости ковидом в середине февраля в последние дни ежесуточный прирост заразившихся снижается. 27 февраля коронавирусом заболели 1205 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. По сравнению с субботой, сегодня число заболевших меньше на 139 человек. Поэтому страшный прогноз облздрава о том, что в начале марта регион ждет по 6000 случаев COVID-19 в сутки пока далек от того, чтобы сбыться. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

На фоне снижения заболеваемости в области выросла смертность от ковида. За последние сутки, по сводке сайта стопкоронавирус.рф, скончались 22 волгоградца. При этом накануне федеральный штаб сообщил о семи умерших от COVID-19 жителей Волгоградской области, в по данным регионального оперштаба в субботу жертвами вируса стали 15 человек.

За всю пандемию коронавирусом заболели 184 304 волгоградца, скончались 6335 человек. Выздоровели от опасной болезни 151 939 волгоградских пациентов. За последние сутки COVID-19 победили 1875 человек. Снизилось число госпитализаций в инфекционные госпитали, с коронавирусом за сутки в больницы попали 159 волгоградцев.