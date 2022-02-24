Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 февраля: выздоровевших больше, чем заболевших

На больничном остаются около 29 тысяч ковид-пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области кривая коронавируса постепенно идет вниз, в течение недели число заболевших медленно, но все же снижается. На сегодня подтвердили COVID-19 у 1436 человек. Общее количество заразившихся за время пандемии перевалило за 180 тысяч. Смертность остается на прежнем уровне, зато число выздоровевших жителей региона бьет рекорды. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 февраля 2022 года.

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За минувшие сутки выписались из больниц и амбулаторного лечения 2655 переболевших коронавирусом волгоградцев. Количество выздоровевших стремительно растет, общая цифра за почти два года пандемии достигла 145 тысяч человек. Постепенно снижается и уровень госпитализаций. За сутки с осложнениями и ковидом в госпитали попали всего 175 человек – таких цифр в феврале еще не было. Однако еще остаются на больничном одновременно более 29 тысяч волгоградцев.

Список жертв коронавируса за последние сутки пополнился на 15 человек. Всего же ковид и его последствия по официальным данным убили 6289 жителей Волгограда и области.

Тем временем, в регионе смягчили карантинные меры. Перчатки носить больше не нужно, снизили требования и к работодателям. Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области.