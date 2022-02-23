Прокуратура добивается сохранения переезда в поселке Горьковский Волгограда через суд

Рядом с поселком Максима Горького идет масштабное строительство - возводят новую трассу в обход поселка и новую железнодорожную ветку. Фото: администрация Волгоградской области.

Жители поселка Максима Горького после строительства новой ветки железной дороги в Советском районе Волгограда окажутся отрезанными от социальной инфраструктуры. После проведенной проверки за волгоградцев вступилась транспортная прокуратура, которая через суд добивается сохранения ж/д переезда и возведения пешеходного тоннеля или моста.

- В защиту прав жителей поселка в Мещанский районный суд города Москвы прокуратурой направлено исковое заявление о понуждении ОАО «РЖД» обеспечить функционирование железнодорожного переезда и пешеходной дорожки, а также возведение пешеходного тоннеля либо моста в районе переезда, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, опасаясь оказаться отрезанными от школ, садиков, медпомощи и прочих благ цивилизации, жители поселка Горьковский писали обращения во все инстанции, в том числе в прокуратуру, председателю СКР и президенту. Проверка Волгоградской транспортной прокуратуры показала, что в ходе реконструкции станции Максима Горького вторые железнодорожные пути действительно отрежут часть поселка от «большой земли». По проекту единственный переезд должны убрать, как и переход. При этом никаких альтернативных путей перемещения жителей через пути не предусмотрели.

Обнаружили и другие нарушения. Так, процедура согласования закрытия переезда не соблюдена. Нарушен порядок выполнения строительных работ, не соблюдаются требования пожарной безопасности.

- В адрес руководителей предприятий железнодорожного транспорта прокуратурой внесены представления, которые находятся на рассмотрении. О сложившейся ситуации проинформированы губернатор Волгоградской области и генеральный директор ОАО «РЖД», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.