Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям защитить жителей поселка Максима Горького от жизни в «резервации»

Рядом с поселком Максима Горького идет масштабное строительство - возводят новую трассу в обход поселка и новую железнодорожную ветку. Фото: администрация Волгоградской области.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову разобраться с ситуацией с нарушением прав жителей поселка Горьковского Волгоградской области. Люди писали петиции, обращались в СМИ, к Председателю СК и даже Президенту. Проблема, которая так волнует жителей – строительство новой ветки железной дороги в их поселке и ликвидация железнодорожного переезда – их единственной связи с цивилизацией. Жители нескольких улиц жалуются, что они остались отрезанными от школ, садиков, магазинов.

Напомним, компания «РЖД» действительно воплощает в поселке большой инвестиционный проект «Комплексная реконструкция станции Максима Горького», где строят новую ветку. К 2025 году компания хочет увеличить вагонооборот на станции в 2,3.

- Реконструкция станции им. Максима Горького с учетом строительства вторых путей на участке им. М. Горького – Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского узла позволит пропустить прогнозируемый поездопоток, - сообщает сайт Приволжской железной дороги.

Жителям поселка пообещали отгородить их от железной дороги шумозащитными щитами. Жители же переживают, что останутся вообще в резервации. Действующий автомобильный переезд, по словам жителей, убирают – рядом строят объездную дорогу для транспорта. Здесь же по проекту останется только автоматический пешеходный переход.

Поселок Максима Горького входит в состав Волгограда. На недавнем брифинге о новой транспортной схеме города представитель мэрии заявил, что о проблемах жителей «максимки» слышит впервые.

Сейчас люди настаивают на том, чтобы в проект внесли изменения, пока еще есть время. Проблема коснулась жителей порядка 200 домов.