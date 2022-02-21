Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 февраля: снова полторы тысячи заболевших за сутки

На больничном с ковидом сидят более 32 тысяч волгоградцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области в последние пять дней остается практически неизменным. На сегодня положительные тесты на COVID-19 пришли 1573 жителям региона. Общее число заразившихся почти достигло 176 тысяч человек. При этом Волгоградская область теперь в «середнячках» среди регионов России. Москва опустилась на шестое место в стране по суточному приросту ковид-пациентов, а на первые места вышли Санкт-Петербург, Красноярский и Пермский край, Воронежская и Новосибирская области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 февраля 2022 года.

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На вакцинацию от коронавируса в поликлиниках и ТРЦ Волгограда и области уже давно нет очередей, при этом коллективный иммунитет в регионе снизился до 57%. Однако уровень госпитализаций не растет. За минувшие сутки с пневмонией и ковидом в больницы положили 218 человек. Зато одновременно лечатся от COVID-19 более 32 тысяч волгоградцев. Выписка при этом почти сравнялась с ежедневным приростом – закрыли больничные листы в минувшее воскресенье 1557 жителей Волгограда и области.

Список жертв коронавируса за 24 часа пополнили еще 12 человек. Всего же от ковида и его осложнений с начала пандемии скончались 6345 волгоградцев.

Тем временем, в регионе смягчили карантинные меры. Перчатки носить больше не нужно, снизили требования и к работодателям. Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области.