В Волгограде школьник на уроке ранил одноклассника из пневматической винтовки

Ребенку пришлось обратиться в больницу, чтобы извлечь пулю. Фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде на этой неделе произошло ЧП на уроке по военно-прикладному искусству в 129-й школе в Советском районе. Накануне 23 февраля одинадцатиклассников учили обращаться с оружием, и один из учеников случайно произвел выстрел, когда перезаряжал винтовку. Пуля прилетела в скулу стоящего рядом мальчика. Рану тут же обработали в медицинском кабинете.

Ребенку показалось, что пуля отскочила, он шутил и ушел домой в хорошем настроении. Но вечером пожаловался маме на плохое самочувствие.

- Вечером мама позвонила классному руководителю, сообщила об ухудшении самочувствия сына и том, что они едут в больницу. Врачи выяснили, что в скуловой части лица у мальчика застряла пуля. Извлечь ее в районной больнице не смогли, школьнику пришлось общаться в отделение челюстно-лицевой хирургии, - сообщил «КП-Волгоград» собственный источник.

Как рассказали «Комсомолке» в мэрии, о случившемся в школе №129 департамент образования знает, и уже провели проверку. Здоровью школьника ничего не угрожает, претензий у родителей ни к учителю ОБЖ, ни к детям, нет. А ученикам устроили инструктаж по технике безопасности.

Департамент образования передал информацию о ЧП в правоохранительные органы. Сотрудники ПДН считают, что речи об умышленных действиях не идет. Никого за это не накажут, но эмоции от урока дети запомнят надолго.

Напомним, на этой неделе в другой школе Волгограда тоже произошла история, в которой пришлось разбираться сотрудникам полиции. Школьница распылила перцовый баллончик в лицо одноклассницы, девочка получила ожоги роговицы.

Более страшное ЧП произошло несколько лет назад. В школе №85 Дзержинского района Волгограда 14-летний подросток скончался от ножевого ранения в туалете. Он напоролся на нож, который держал в руке его одноклассник.