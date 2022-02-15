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Происшествия15 февраля 2022 15:02

В Волгограде одна школьница распылила перцовый баллон в лицо другой

Полицая проводит проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Школьнице оказали необходимую помощь.

Школьнице оказали необходимую помощь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция Волгограда проводит проверку по факту конфликта между двумя ученицами школы №10 в Центральном районе города-героя. Подростки 15 и 16 лет поссорились накануне, 14 февраля. Это случилось на переменке. Девочки сначала ругались, затем одна достала перцовый баллончик и распылила перед лицом оппонентки. В итоге 15-летнюю пострадавшую с ожогом конъюнктивы увезли в одну из городских больниц. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, все обошлось.

В пресс-службе областного Главка МВД подтвердили «КП-Волгоград», что такой инцидент был. Сейчас по данному факту проводится проверка. Ранее ученицы и их семьи не попадали в поле зрения ПДН.